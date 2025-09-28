Blue Lock: arriva la stagione 3 e un film live-action previsto per il 2026

I fan di Blue Lock hanno finalmente ricevuto la notizia che tanto aspettavano: è arrivata la conferma ufficiale della stagione 3.

E non è finita qui, perché ci aspetta anche un film live-action, previsto per l’estate 2026, giusto in tempo per la Coppa del Mondo. Un tempismo che sembra fatto apposta, visto quanto il calcio è il cuore pulsante della serie.

Il manga di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura ha dato vita a un anime che, stagione dopo stagione, ha catturato milioni di appassionati.

Non si parla solo di partite e tecnica: Blue Lock è adrenalina pura, competizione spietata e voglia di emergere a ogni costo.

Dopo il boom delle prime due stagioni, era chiaro che non si sarebbe fermato lì, e ora questa nuova conferma ha riacceso l’entusiasmo di tutta la community.

La novità più sorprendente è però il live-action, che porterà sul grande schermo le atmosfere intense e le sfide psicologiche che conosciamo nell’anime.

Non si sa ancora nulla su cast o regia, ma con l’uscita fissata per l’estate 2026 è evidente che i lavori siano già partiti.

Insomma, queste due notizie mostrano quanto Blue Lock stia crescendo: da semplice anime sportivo a titolo capace di conquistare un pubblico sempre più vasto.

L’arrivo della stagione 3 insieme al film live-action conferma che siamo davanti a un fenomeno culturale destinato a espandersi ancora di più.

Ora non resta che attendere ulteriori aggiornamenti: tra anticipazioni sulla trama, trailer e il cast del film, i prossimi mesi saranno sicuramente ricchi di novità.

Una cosa però è certa: i fan possono già segnare sul calendario che il 2026 sarà un anno memorabile per chi ama Blue Lock e il calcio.

Nel frattempo, chi vuole può sempre recuperare il manga pubblicato in Italia da Panini Comics, così da vivere la storia originale mentre aspettiamo le nuove uscite.