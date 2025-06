Blue Lock Coloring Book: in arrivo il volume da colorare ispirato al manga-fenomeno

A partire dal 5 giugno 2025, arriva in fumetteria e negli store online il Blue Lock Coloring Book, un volume da collezione pensato per tutti gli appassionati del celebre manga calcistico di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura. L’annuncio arriva direttamente da Panini Planet Manga, che ha presentato il prodotto come un’occasione creativa per riscoprire le iconiche giocate di Isagi e compagni sotto una nuova luce, quella del colore personale di ogni fan.

Arte e calcio si incontrano

Il coloring book raccoglie una selezione di tavole in bianco e nero tratte dal manga originale, pronte per essere reinterpretate con matite, pennarelli o strumenti digitali. Si tratta di un volume pensato non solo per chi segue con passione le partite narrate in Blue Lock, ma anche per artisti, collezionisti e lettori che vogliono cimentarsi in una forma di espressione visiva legata al mondo dell’anime e del fumetto.

Dare colore ai propri attaccanti del cuore

Attraverso le pagine del coloring book sarà possibile personalizzare divise, sfondi, espressioni e momenti salienti della serie. Panini descrive il volume come un mezzo per dare libero sfogo alla creatività, magari colorando gli attaccanti più talentuosi del Blue Lock con i colori della propria squadra del cuore. Una proposta originale, capace di unire sport, arte e fandom in un unico prodotto.

Disponibilità e pubblicazione

Il Blue Lock Coloring Book sarà disponibile dal 5 giugno 2025 in tutte le fumetterie, nei principali store online e sul sito ufficiale di Panini. Un’occasione perfetta per vivere il calcio di Blue Lock in modo attivo, creativo e decisamente fuori dagli schemi.