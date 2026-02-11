SaldaPress chiude la linea manga e il Massive-verse: spiegazioni e scuse ai lettori

SaldaPress ha pubblicato una comunicazione ufficiale che segna una svolta importante nel suo catalogo. La casa editrice chiude la sua linea manga e, insieme a essa, terminerà anche il percorso legato al Massive-verse. Una notizia che sicuramente non farà piacere a chi seguiva questi titoli da tempo, ma che arriva accompagnata da una spiegazione piuttosto diretta e trasparente.

Nel messaggio firmato dal Direttore Editoriale Andrea G. Ciccarelli, la casa editrice parte con delle scuse rivolte ai lettori che, negli ultimi mesi, avevano chiesto aggiornamenti senza ricevere risposte. SaldaPress spiega di aver dovuto aspettare i tempi dei licenziatari prima di poter rendere pubblica la decisione, trattandosi di opere su licenza.

Il motivo principale della chiusura è purtroppo legato ai costi. L’editore parla di spese di produzione in continuo aumento, aggravate dalla situazione economica internazionale, e di vendite che non sono state sufficienti a rendere sostenibili questi progetti nel lungo periodo. Nel caso del Massive-verse, almeno il primo grande ciclo narrativo di Radiant Black è stato portato a termine, mentre per alcune serie manga l’interruzione è arrivata prima del previsto.

Ciccarelli definisce questa scelta come dolorosa ma necessaria, presa per tutelare la solidità dell’azienda e il lavoro delle persone che ne fanno parte. L’obiettivo dichiarato è quello di continuare a garantire qualità sul resto del catalogo, senza mettere a rischio l’intera struttura editoriale per progetti che già da mesi registravano risultati negativi.

Il messaggio si chiude con un ulteriore ringraziamento e con delle scuse sia ai lettori sia agli autori e agli editori stranieri che avevano dato fiducia a SaldaPress. Non è una decisione presa a cuor leggero, ma una scelta obbligata secondo quanto dichiarato dalla casa editrice.

Per i fan delle serie coinvolte è sicuramente una doccia fredda, ma questa comunicazione almeno chiarisce la situazione e mette un punto a mesi di incertezza e domande senza risposta.