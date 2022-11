Hunter x Hunter: un video mostra le revisioni del volume 37

Hunter x Hunter è finalmente tornato, dopo quasi quattro anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, con un nuovo volume in formato tankoboon. Oggi riportiamo alcuni contenuti, tra cui un video, che mostrano alcune revisioni presenti nel volume 37.

I nuovi volumi di Hunter x Hunter sono dunque arrivati​ in Giappone ora che il manga è tornato sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Per questa occasione è stato rilasciato un nuovo video che mostra alcuni importanti aggiornamenti artistici ai capitoli precedenti. Il video è visibile in cima all’articolo.

Ora che Yoshihiro Togashi è finalmente tornato sulla rivista dopo quasi quattro anni di pausa, significa che le vicende di Gon possono andare avanti. Il volume 37 di Hunter x Hunter raccoglie il precedente lotto di capitoli rilasciato prima della pausa di quattro anni fa. Adesso ha fatto il suo debutto in Giappone apportando alcune modifiche alle versioni finali di alcune pagine dei capitoli 383 e 384.

Queste erano pagine gravemente carenti di dettagli, ora però arricchite per l’uscita del manga.

L’aggiornamento, tramite il quale è possibile dare un’occhiata alle rivisitazioni presenti nel volume 37, arriva direttamente dalla pagina Twtter dell’insider HxHSource. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Per quanto riguarda l’uscita italiana del volume 37 di Hunter x Hunter al momento non c’è una data di uscita, ma continuate a seguirci per rimanere aggiornati.

Questo volume in formato tankoboon è caratterizzato da dieci capitoli che vanno dal 381 al 390.

Le vicende qui narrate vedono Fugetsu disposto a parlare solo con la sorella Kacho, mentre Senritsu usa la sua musica per calmare tutti. Il principe Halkenburg si reca nelle stanze del padre e cerca di uccidere lui e se stesso, ma viene fermato dalle rispettive bestie di nen.

La sera dell’ottavo giorno, ha inizio una cena di gala, Senritsu aiuta Fugetsu e Kacho a fuggire facendo calmare tutti. Tuttavia durante la fuga Kacho rimane uccisa da una serie di mani di nen.

La guardia del corpo di Tserriednich, Theta, tenta di ucciderlo, ma Tserriednich riesce a salvarsi con il suo potere nen.

Il decimo giorno, Kurapika decide di risvegliare il nen di tutti i suoi allievi. Numerosi uomini di Benjamin muoiono per mano del potere di Halkenburg, portando all’arresto del principe.