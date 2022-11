Sword Art Online: annunciato un nuovo film!

“Sword Art Online -Full Dive“, l’evento che celebra il 10° anniversario del franchise animato di Sword Art Online, ha annunciato un nuovo originale progetto cinematografico. L’annuncio non ha specificato se questo progetto sarà animato.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Di seguito ne riportiamo il contenuto per dare un’occhiata al primo teaser:

NEW SWORD ART ONLINE ANIME MOVIE (Completely New Original Story) Announced!!! pic.twitter.com/A4DcENwlv1 — Shonenleaks (@shonenleaks) November 6, 2022

A quanto pare, sembra proprio che ci sarà un nuovo film basato su Sword Art Online in arrivo. Al momento sono pochi i dettagli rilasciati su questo nuovo progetto, ma possiamo dire che si tratterà del quarto film del franchise.

Il primo ha debuttato a febbraio 2017 e presentava anche una storia originale dallo scrittore Reki Kawahara. Per quanto riguarda i prossimi due, i film hanno adattato i popolari romanzi di Sword Art Online: Progressive e l’ultimo capitolo della serie ha fatto il suo debutto il mese scorso in Giappone.

Ora, un nuovo film è in lavorazione e presenterà a tutti gli appassionati una storia originale.

Parliamo di una serie di light novel scritta da Reki Kawahara. La storia si concentra sulle vicende di Kazuto Kirigaya, giovane videogiocatore online che in un futuro prossimo sperimenta le prime realtà virtuali MMORPG. Dall’opera sono stati tratti i manga pubblicati da Kadokawa, due serie di light novel spin-off, un film e numerosi videogiochi.

Sword Art Online consiste in una realtà virtuale di gioco di ruolo in rete multigiocatore di massa (VRMMORPG) pubblicata nel 2022. Grazie al NerveGear, un casco in grado di stimolare i cinque sensi dell’utilizzatore tramite la manipolazione diretta del cervello, i giocatori possono impersonare e controllare il loro stesso personaggio nel gioco direttamente con la loro mente.

Questa realtà virtuale viene aperta il 6 novembre 2022, ma gli utenti connessi si rendono conto che è impossibile disconnettersi. Il creatore del gioco è Akihiko Kayaba e sarà lui stesso a rivelare di averli imprigionati. Se desiderano tornare ad essere liberi, deve essere raggiunto e superato l’ultimo livello del gioco. Questo è rappresentato dal 100º piano del castello volante di Aincrad, in cui si trova il boss finale.

Però in caso di game-over o di rimozione forzata del NerveGear, l’hardware causerà un coma cerebrale al giocatore per mezzo di scosse elettriche al cervello.