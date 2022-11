Chainsaw Man: svelato il nuovo avversario di Denji

Chainsaw Man sta per introdurre Denji verso la sua prossima importante sfida. Il protagonista del manga shonen di Tatsuki Fujimoto potrebbe aver subito alcuni seri cambiamenti a seguito della battaglia finale che ha avuto luogo alla fine dei primi capitoli di Chainsaw Man. Tuttavia la sua personalità chiaramente non ne è stata influenzata.

In questo articolo saranno presenti alcune anticipazioni sul manga. Dunque coloro che non sono intenzionati a proseguire ulteriormente per scoprire anzitempo quello che accadrà, l’ideale è non proseguire ulteriormente.

Già dalla seconda parte del manga, Denji ha cercato di farsi un nome. Infatti lui vorrebbe essere ricordato e considerato come il nuovo supereroe del mondo. Quindi questa situazione non mostra Denji intenzionato a mantenere segreta la sua identità.

In effetti, Denji vuole attivamente che tutti sappiano che lui è l’Uomo Motosega e per farlo arriva persino a trasformarsi di fronte a civili casuali fino a confessare ad Asa chi era.

Quest’ultima ha debuttato con la seconda parte del manga e non ha modo di potersi imporre e sostituire il ruolo di protagonista di Denji. Ricordiamo che Asa ospita il Diavolo Guerra, Yoru. In questo modo la ragazza stringe un patto con il Justice Devil per scatenare morte e distruzione su chiunque ritenga un “bullo”.

Avendo già fatto a pezzi numerosi studenti, innocenti e non, Denji adesso è entrato nella mischia. Questo significa dunque che Denji dovrà farsi trovare pronto per affrontare la sua più grande battaglia come cacciatore di diavoli.

Mentre Yuko legge la mente di Denji usando i poteri del Justice Devil, il nuovo diavolo scopre l’esilarante verità dietro le motivazioni del Diavolo Motosega. Infatti non crede a quello che scopre, dato che scopre che Denji non sta affatto pensando alla lotta. Tutto ciò a cui sta pensando è come esporre la sua identità segreta mentre la fa sembrare naturale.

Con il Diavolo Motosega che sembra sconfiggere Yuko, si ritrova faccia a faccia con Asa e con il War Devil. Lo scontro adesso sempre essere apparentemente pronto per la prima volta. Il War Devil ha stretto un patto con Asa specificamente per vendicarsi del protagonista del manga di Fujimoto, quindi questa dovrebbe essere una battaglia da ricordare.

Fonte – Comicbook