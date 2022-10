Cosa sono i Battle Shonen?

Cosa è un Battle Shonen? Molti di voi saranno già a conoscenza di questo termine ma affrontiamo comunque l’argomento per chi si sta approcciando lentamente a questo fantastico mondo, composto da tante sfaccettature e sottogeneri molti interessanti.

Spesso il target principale, ovvero quello “shonen” viene sempre associato al sottogenere battle, distorcendo quelle che potrebbero essere delle “opere per ragazzi”, quindi shonen, senza alcun contenuto o riferimento al combattimento dimostrando di non essere solamente collegato a quel genere di storie.

In poche parole un manga con il target shonen non è per forza di sottogenere battle e nella maggior parte dei casi può raccontare altro con un approccio completamente diverso, senza ricorrere alla violenza.

Un esempio può essere Slam Dunk: uno shonen/spokon/slice of life che si distacca dal genere battle, dimostrando che appunto non tutte le storie sono collegate a esso. Un altro esempio può essere Gen di Hiroshima, di target shonen/seinen, dove al centro ci sono gli orrori della guerra. Alcuni riferimenti sono stati colti qui.

Cosa è un Battle Shonen?

Rammentiamo che “shonen” si riferisce al target e non al genere, esplicando che la dicitura “battle” indica invece un sottogenere, dove al centro della storia appunto, sono presenti combattimenti, power-up e attacchi fuori dalle righe. Ma da come avete visto non sempre “shonen” si associa a questo genere di manga.

Per alcuni potrebbe essere scontato ma nel corso degli anni tramite alcuni colloqui personali abbiamo constatato che chi non è avvezzo al mondo fa spesso confusione, unificando il target confondendolo appunto con un sottogenere, non avendo chiaro il tutto.

A questo punto dell’articolo pensiamo sia abbastanza chiaro le varie differenza, ma per aiutarvi/consigliarvi maggiormente possiamo parlare di alcune storie per inquadrare al meglio i Battle Shonen, uno dei prodotti più apprezzati di sempre, specie negli ultimi anni.

Dragon Ball, Naruto, One Piece, Hunter x Hunter sono i classici esempi di questo sottogenere e come vedete al centro di questa storie sono sempre presenti combattimenti, villain e potenziamenti vari.

Ma se vi dicessimo che anche Captain Tsubasa può essere considerato un Battle Shonen? Alla fine i personaggi cercano sempre di diventare più forti e nel corso del tempo affrontano avversari sempre più tenaci, capaci di spingerli fino a limite da potenziare le loro tecnich, che alla fine dei conti sono delle vere e proprie “mosse”.

Questo serve anche a confermare che un genere può essere anche definito dall'”essenza astratta” della storia e non solo su quella visiva e finisca.