Naruto è un’opera stratificata, colta, intensa e ovviamente anche piena di personaggi interessanti, sfaccettati e come tutte le storie di queste genere ognuno è diverso, unico, e come spesso accade altri nascono avvantaggiati e altri no, questo nell’opera di Kishimoto così come nel mondo.

Tra i tanti personaggi che nascono e vivono in una situazione di svantaggio nell’opera troviamo fin da subito Rock Lee, un ragazzo dalle grandi ambizioni ma colmo di lacune difficilmente colmabili, specie se consideriamo che quest’ultimo non è capace né con le arti magiche né con quelle illusorie.

Queste enormi mancanze di base, in un mondo dove in un modo o nell’altro la maggior parte dei ninja hanno dei talenti naturali, di certo possono porre dei limiti ai giovani guerrieri come Lee, che dalla sua, come accennato ha solamente una grande ambizione e una grande sofferenza da cui attingere per diventare il migliore.

La sua infanzia viene appunto traumatizzata da questo evento e di certo, se ben ricordate i flashback al riguardo, neanche i compagni di classe gli davano una mano ma anzi, spingevano solamente sul fattore negativo, sulle mancanze del ragazzino, invitandolo a non continuare la sua avventura nel mondo delle arti marziali.

Naruto, la grande passione e la determinazione di Rock Lee!

Tutta questa sofferenza, tutte queste mancanze, tutta questa solitudine sono diventate poi la forza di Rock Lee, che grazie alla guida del suo maestro è riuscito nell’intento di diventare un raffinatissimo e potentissimo artista marziale, riuscendo ad apprendere mosse al limite dello sforzo umano, riuscendo a spingersi dove nessuno è mai riuscito prima.

Se ci pensate Naruto possiede lo Spirito della Volpe e Nove Code, Sasuke, Kakashi e via discorrendo lo Sharingan, Neji e Hinata il Byakugan e tanto altro; Rock Lee invece no, nasce come un ragazzo comune e affronta innumerevoli difficoltà, difficoltà che lo porteranno a essere un grandissimo artista marziale sotto la guida del maestro Gai.

Fin dalla sua complessa infanzia il ragazzo proprio come Naruto viene isolato, preso in giro e mai colto davvero in considerazione, vista la sua totale incapacità di “essere un vero ninja”, data la mancanza di abilità nell’uso dell’arte magiche e illusoria. Rock Lee è l’emarginato, il deriso, l’inutile (purtroppo agli occhi di tutti ndr). Narutopedia ci viene in soccorso.

Nonostante un primo periodo di depressione però, il ragazzo raccoglie tutto il suo dolore, tutta la sua sofferenza, riuscendo a creare proprio da questo la sua vera forza, il suo incredibile talento maturato senza trucchi, senza magia: solamente il sudore, il sangue, la fatica e il duro allenamento hanno forgiato Rock Lee, uno degli artisti marziali più potenti all’interno della serie.

“Io non sono un genio, ma dimostrerò che l’impegno può battere la genialità! Questo è il mio credo ninja“.

La corazza e la forza del personaggio nascono dunque dal dolore, dalla sofferenza e dalla solitudine, insieme alla mancanza “naturale” delle doti presente negli altri ninja, come accennato a inizio articolo; questa è sostanzialmente la vera forza che risiede nel cuore e nell’animo di Rock Lee, una forza esercitata passo dopo passo all’interno della sua crescita.

Il ragazzo nasce senza alcun vantaggio, anzi possiamo dire che nasce svantaggiato ma proprio per questo, nonostante debba lavorare il triplo non si lascia abbattere e cerca, segue e conquista la sua strada grazie alla meravigliosa e rigorosa guida del maestro Gai, eterno amico/nemico di Kakashi.

Protagonista di entrate e combattimenti spettacolari Rock Lee si pone come un personaggio da tenere sempre in considerazione, un guerriero devastante, preciso, ambizioso e dannatamente potente: un pericolo per chiunque, anche per Sasuke, che vede la sua sconfitta al primo incontro col ninja nonostante la sua dote naturale.

Rock Lee è una figura importante per il mondo di Naruto e non, vista la sua determinazione e ambizione sempre viva, sempre presente. Un grandissimo esempio da seguire, un personaggio da ammirare sempre e comunque, specie se consideriamo anche la sua grinta, la sua voglia di migliorarsi e superarsi senza fine.

Una ragazzo senza doti naturali che diventa un grandissimo artista marziale!

Come accennato la vera forza di Rock Lee risiede nel suo cuore, nella sua anima, nella sua dedizione di costruire qualcosa partendo da zero e contando solamente sulla sua grinta e sulla sua voglia di crescere, combattere, diventare il migliore artista marziali di sempre.

Un ragazzo rispettoso del suo avversario, amante degli scontri puri riesce sempre a spingersi fino al massimo delle sue energie raggiungendo risultati eccezionali e apprendendo mosse sovrannaturali, distruttive e pesanti anche per ninja esperti.

Un guerriero completo dalla forza di volontà incredibile, senza paura, capace sempre di spingersi oltre il limite per raggiungere sempre più risultati, anche se questo potrebbe costargli la vita.