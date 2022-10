Naruto è uno dei manga Shonen più famosi in tutto il mondo e non a caso ha registrato il quarto numero di vendita più alto dopo One Piece, Dragon Ball e Golgo 13. Dopo la fine della serializzazione, avvenuta ben otto anni fa, le avventure per il ninja biondo più amato non sono propriamente terminate, anche se non è il vero protagonista. Stiamo parlando di Boruto: Naruto Next Generations, spin-off e sequel del manga di Masashi Kishimoto. Ma quali sono le Tecniche ninja acqua più potenti in Naruto?

Il manga è nei cuori di tutti gli appassionati e sicuramente sarà così per tantissimi anni. Non solo per la storia avvincente e per uno sviluppo meraviglioso dei personaggi secondari, ma anche per le battaglie. Tutti ricorderanno sempre le imposizioni delle mani per generare delle tecniche ninja con effetti devastanti e visivamente spettacolari. Kishimoto si è basato sugli elementi della natura per creare un parco tecniche numeroso e vario. Ci sono le tecniche del fuoco, del vento, della terra e dell’acqua.

In questa discussione cercheremo di individuare e analizzare le 5 tecniche ninja dell’acqua più potenti in Naruto.

5) MILLE SQUALI FAMELICI

Questa tecnica, generata dal ninja traditore dell’organizzazione alba, Kisame Hoskigaki, è una versione potenziata dei Cinque Squali Famelici. L’utilizzatore sfrutta una fonte d’acqua per formare una miriade di squali che si abbatte sul nemico come un’onda. Gli squali circondano il bersaglio rapidamente e creano un turbine furioso che impedisce al nemico di muoversi. Quindi, attaccano il nemico lacerandolo con i loro denti aguzzi. Poiché gli squali agiscono sott’acqua questo significa che chi subisce gli effetti di questa tecnica sono intrappolati sott’acqua e sono rallentati e non possono respirare.

4) TECNICA DEL DRAGO ACQUATICO

Si tratta di una delle prime tecniche dell’acqua mai vista in Naruto. Fa il suo debutto con Zabuza che combatte contro Kakashi. L’utilizzatore raccoglie una grande quantità di acqua e la modella in un drago gigante, che viene lanciato sul bersaglio con potenza formidabile. Questa tecnica può essere eseguita utilizzando una fonte d’acqua preesistente, oppure attraverso il chakra, che viene impastato nello stomaco sotto forma di acqua e in seguito espulso dalla bocca. La quantità di acqua di cui il drago è composto è proporzionale all’abilità dell’utilizzatore nella tecnica. Si tratta di una Tecnica che richiede un lungo processo dell’imposizione delle mani. Solo Tobirama è in grado di generare questa tecnica con un solo sigillo.

3) BALLO DELLO SQUALO

Si tratta di una tecnica utilizzata solo da Kisame Hoshigaki quando è fuso con Pelle di Squalo. Dopo aver usato la Grande Esplosione Acquatica ed essersi fuso con la Pelle di Squalo, Kisame genera una gigantesca cella di acqua attorno a sé. La prigione di acqua si sposta con lui, ed egli ne costituisce sempre il centro. L’avversario viene così rinchiuso nella bolla creata, ed è impossibilitato a respirare.

Sfruttando la mobilità acquatica acquisita attraverso la fusione con la sua spada, Kisame assorbe poi il chakra del nemico fino a farlo svenire. Questa tecnica fornisce a Kisame un enorme vantaggio sul campo, dato che può respirare e muoversi liberamente in acqua, mentre i suoi avversari annegano cercando di sfuggire inutilmente alla grande massa d’acqua.

2) TECNICA DEL MEGA SQUALO PROIETTILE

Questa tecnica è stata utilizzata da Kisame contro l’ultima battaglia contro Gai Maito. L’utilizzatore richiama una grandissima quantità di chiakra e la fa convergere tutta sulle mani. Quando poi si prepara a lanciarla apre le mani e le stende verso l’avversario scaricando di colpo tutta l’energia raccolta. In questo modo Kisame riesce a creare uno squalo gigantesco diretto all’avversario.

Questa tecnica ha degli effetti devastanti. Infatti è in grado di assorbire il chakra dalla tecnica di un avversario e, a sua volta, usa quel chakra per diventare più grande e più potente. Pertanto, più forte è la tecnica dell’avversario, più forte sarà questa tecnica.

1) ARTE DELL’ACQUA: TECNICA DELLO SPECCHIO ACQUATICO

La tecnica dello specchio d’acqua è una delle tecniche più potenti del famigerato quarto Mizukage Yagura Karatachi in Naruto. Si trattava della forza portante di Isobu. Non si sa molto su di lui, tranne che appunto si trattava del Quarto Mizukage del Villaggio della Nebbia. Questa tecnica viene eseguita dal quarto Mizukage, il quale crea una grande pozza d’acqua circolare di fronte all’avversario. La sua superficie agisce come uno specchio, riflettendo perfettamente i bersagli che attaccano.

Agganciando e ruotando lo “specchio” di 90° con il proprio bastone, i riflessi emergono e si materializzano dallo specchio, dove si scontrano con i bersagli riflessi. Poiché queste figure riflesse utilizzano la stessa identica tecnica della loro controparte, indipendentemente dal tipo, contrastano completamente l’attacco.