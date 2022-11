One Piece 1065: Vegapunk svela nuovi dettagli sull’isola Egg head

Nel capitolo 1065 di One Piece ci sono alcune novità e dettagli molto interessanti legati all’isola Egg Head. Al momento è questo il luogo in cui si sta svolgendo l’avventura che condurrà alla conclusione del viaggio di Rufy e dei suoi compagni di viaggio.

Recentemente abbiamo riportato delle informazioni preliminari relative all’isola di Egg Head. Ripetiamo brevemente che si tratta innanzitutto dell’isola in cui si trova il laboratorio dello scienziato Vegapunk ed è inoltre descritta come l’isola del futuro.

Prima di proseguire oltre è importante specificare che si tratta di una serie di anticipazioni presenti nel capitolo 1065 di One Piece. Quindi contengono spoiler e coloro che non sono interessati, l’ideale sarebbe non proseguire.

Nelle ultime pagine del capitolo 1065 l’altro gruppo dei Cappelli di Paglia composta da Zoro, Shanks, Usopp, Brook, Nami, Robin e Franky, si ritrova faccia a faccia con uno dei sei satelliti di Vegapunk, ossia Shaka. Dopo aver subito l’attacco di un Seraphim modello Jinbe, finalmente la situazione si placa.

Dopo aver bloccato i movimenti dei pirati, si rivolge facendoli una domanda ben precisa. Shaka chiede se per loro Egg Head sia l’isola del futuro. A questa domanda, che sembra quasi assurda, tutti rispondo in maniera affermativa. Franky è chiaramente il più colpito da tutto quello che vede. Infatti dice subito a Vegapunk Shaka, che possono andare d’accordo e che vorrebbe scoprire ogni angolo di Egg Head.

Tutto l’entusiasmo di Franky e degli altri viene completamente stroncato quando Vegapunk dice loro che in realtà Egg Head è il passato di un luogo che non esiste più. Si trattava più precisamente di un Regno che godeva di un livello di tecnologia paragonabile all’attuale isola. E il dettaglio che lascia a bocca aperta è che questo Regno antico risale a ben 900 anni fa. Questo dettaglio è sconvolgente in quanto si tratta di un Regno che ben 9 secoli precedenti al presente, presentava la stessa tecnologia.

Questo fa capire che la tecnologia non è davvero andata avanti, ma è stata riportata su Egg Head. Il capitolo inoltre si chiude spostandosi su Rufy, Jinbe, Chopper e Bonney che si ritrovano davanti a un robot gigantesco, probabilmente un resto risalente a 900 anni fa.