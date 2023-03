One Piece: Eiichiro Oda svela alcuni dettagli su Shanks

Eiichiro Oda ha sicuramente conquistato tantissimi appassionati con One Piece e uno dei punti di forza di questo manga shonen sono sicuramente i personaggi. Molti di questi devono ancora mostrare il loro vero potenziale, la loro identità e anche le loro intenzioni. Di Shanks si conosce benissimo l’aspetto anche se c’è da dire che le sue ambizioni sono ancora poco chiare. Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento interessante tramite il quale Eiichiro Oda ha condiviso alcuni nuovi dettagli su Shanks il Rosso.

Questo aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Che Shanks sarà sicuramente tra i personaggi chiave del manga non ci sono dubbi. Infatti dopo le vicende di Wano è tornato a mostrarsi e a confessare che era arrivato il momento di reclamare il One Piece. Secondo quanto dice Eiichiro Oda, i capelli di Shanks sono gli unici il cui colore rosso è riempito attraverso la scala di grigi nel manga. Invece i capelli di tutti gli altri personaggi sono bianchi o neri.

Il mangaka ha inoltre interpretato solo un personaggio in tutta la sua vita legata al manga e questo era proprio Shanks. Il tutto era avvenuto durante il Jump Festa del 2008.

Un altro dettaglio che Oda ha condiviso è che Shanks è apparso nella sezione dei personaggi in tutti i volumi del manga, ma raramente è apparso in One Piece. Questo infatti si può confermare da un piccolissimo dettaglio. Il Rosso e Rufy non si sono più incontrati da quanto il figlio di Dragon ha mangiato il Frutto del Diavolo. Da allora manca un faccia a faccia tra loro, che accadrà sicuramente in questo arco di Egghead. I due personaggi sono entrambi Imperatori del Mare e interessati ad arrivare al tesoro.

L’ultimo capitolo ha preparato il ritorno di Shanks attraverso uno scontro imperdibile contro Eustass Kidd. Gli scenari bellici stanno aumentando e ora il manga è più interessante che mai.