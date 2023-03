Dragon Ball Super ha messo al centro dell’attenzione il talento di Toyotaro nel creare e disegnare personaggi, mostrando al pubblico in un certo senso la rivisitazione di questi ultimi creati originariamente da Akira Toriyama.

Tra Goku, Vegeta, Crilin e tutti gli altri abbiamo veramente l’imbarazzo della scelta, anche se alcuni non hanno avuto ancora l’opportunità di toccare il foglio del noto magaka. Tra questi troviamo sicuramente il fratello di Freezer, Cooler, uno dei personaggi più amati dagli appassionati.

Dragon Ball Z: La vendetta di Cooler del 1991 ha mostrato al pubblico per la prima volta questo personaggio, creato dalla Toei Animation sulla “cresta dell’onda” di Freezer, fin da subito uno dei villain più amati di tutto Dragon Ball. Toyotaro per l’occasione, così come riporta Comic Book, ha deciso di disegnarlo nella sua forma finale.

Così come il nemico che ha distrutto il Pianeta Vegeta anche Cooler ha mostrato di possedere una forza straordinaria, anche se alla fine del primo film Goku lo sconfigge. Nonostante questo il personaggio ritorna in Dragon Ball Z: Il ritorno di Cooler in una nuova forma.

Metal Cooler è la forma presente all’interno del film appena citato e allo stesso tempo quest’ultima è stata anche l’ultima volta che il personaggio è apparso nella saga. Cooler non fa parte della timeline ufficiale anche se molto probabilmente potrebbe tornare insieme a Black Freezer.

Dragon Ball Super: Toyotaro mostra la sua versione di Cooler

Come vedete la versione di Cooler di Toyotaro rappresenta la versione finale del personaggio tanto amata dal pubblico, che al momento non ha ancora visto il fratello di Freezer all’interno della timeline ufficiale del franchise.

Super Dragon Ball Heroes ha donato però una possibilità al personaggio di tornare a mostrarsi agli occhi degli appassionati dell’opera con un versione “Gold” proprio come quella rivelata dal fratello all’interno della storia principale di Dragon Ball Super.

L’art di Toyotaro è molto interessante e anche se al momento Cooler difficilmente può entrare nella continuity ufficiale di manga e anime, una possibilità è comunque sempre aperta. Cosa ne dite dell’illustrazione?

Fonte Principale Comic Book