Dragon Ball è sicuramente un’opera nota in tutto il globo e nel bene e nel male qualsiasi notizia legata a esso esplode in maniera celere ogni volta, distorcendo spesso anche il suo significato. Nonostante questo ultimamente è stata diffusa una fake news al riguardo di Toriyama, che vuoi o non vuoi ha destato comunque scalpore.

@WAIFU_WATCHERS su Twitter ha pubblicato un tweet molto interessante diventato ovviamente virale in un tasso di tempo davvero ristretto, vista anche l’attenzione mediatica intorno al franchise come già accennato. Il tutto si è poi rivelato una fake news, visto che l’intervista e l’articolo in questione non esiste.

La discussione è virata sull’inclusività della serie e il sensei all’interno dell’immagine inventata, avrebbe dichiarato così le sue scelte all’interno del roster di personaggi: “Questa è una serie giapponese, dedicata a un pubblico giapponese, realizzata da giapponesi. La serie non è di tutti, è nostra.”

Nonostante il discorso possa quadrare genericamente, è anche facile capire il perché si è scatenata la polemica, viste le parole appositamente provocatorie generate per l’occasione. “Le persone si lamentano sempre, e nel corso degli anni le opinioni cambiano, ma non la demografia razziale del Giappone. Io rappresento nei miei personaggi come gli abitanti presenti nel Paese, e nessun altro.”

In poche parole il mangaka, secondo la fake news avrebbe accennato che il suo manga rappresenta il Giappone e niente di più. Secondo al post inventato Toriyama sostiene che altre etnie non sono importanti come quelle nipponiche. Detto questo speriamo che il tutto si spenga in maniera celere.

Dragon Ball: Akira Toriyama viene accusato di razzismo

Ovviamente non poteva mancare la frase su Mr. Popo, uno dei personaggi più iconici della serie nonché uno dei più stereotipati a detta sempre dell’articolo denigratorio inventato di sana pianta:

“Io amo il signor Popo, è un personaggio davvero esilarante. Detto questo se tornassi indietro ne avrei inseriti di più a questo punto, così da evitare questi drammi e critiche inutili”. Voi cosa ne pensate della questione? I fan di Dragon Ball possono confermare la falsità dell’intervista, ma chi è meno avvezzo è partito subito all’attacco.

Fonte Twitter