Dragon Ball è una delle serie anime più amate di sempre, e insieme a One Piece e Naruto nel corso del tempo ha sempre costituito una sorta di “Tridente d’acciaio”. Si parla spesso di remake, spin off e prequel delle serie “datate” e questa volta abbiamo una conferma importante da parte del regista di Dragon Ball Super: Broly.

Su Twitter tramite il sempreverde DBSChronicles leggiamo le parole di Chikashi Kubota, regista di “Broly” appunto, che discute di un eventuale regia dell’anime di Dragon Ball nel caso Toei decidesse di fare un remake di quest’ultimo:

“Chikashi Kubota è interessato a lavorare su un remake di Dragon Ball se mai Toei decidesse di farne uno. Ne ha parlato anche a Norihiro Hayashida.” Una frase breve ma diretta, che potrebbe portare all’attenzione della stessa Toei questa opinione altamente interessante.

Il post diventato virale ha scatenato centinaia di commenti dedicati appunto a un eventuale remake di Dragon Ball, dove i fan hanno ovviamente fatto presente “Dragon Ball Kai”. L’anime in questione è stato prodotto per il ventesimo anniversario dell’anime di Dragon Ball, portando sostanziali modifiche all’opera originale.

Non trattandosi di un vero e proprio remake (visto che per base è stato usato il materiale originale) comunque l’anime ha apportato all’opera del 1989 consistenti modifiche per quanto riguarda le animazioni, insieme alla rimasterizzazione in HD di alcune sequenze, soprattutto quelle più importanti.

Il regista di “DBS: Broly” farebbe volentieri un remake della serie anime

Chikashi Kubota is interested in working on a Dragon Ball remake if Toei ever decides to do one. He has also told Norihiro Hayashida about this. (via @nimation | Japan Expo Sud 2023) pic.twitter.com/N2YjMp5GOL — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) February 24, 2023

Sempre in “Kai” Toei Animation ha anche deciso di eliminare i “filler”, quindi i classici episodi riempiti, insieme ai lunghi discorsi prima delle battaglie, accorciando il tutto e rimanendo fedele al manga, quindi alla concezione originale di Akira Toriyama. In un certo senso il lavoro di rifacimento è stato completo, ma come accennato non si tratta di un remake.

Il regista di DBS: Broly parla proprio di questo e molto probabilmente la dichiarazione è volta a lanciare un messaggio bello chiaro a Toei. Per intenderci un remake vero e proprio dovrebbe sviluppare l’anime da zero, così come fatto da Studio Orange con Trigun Stampede ad esempio. Cosa ne pensate dell’idea?

Fonte Twitter DBSChronicles