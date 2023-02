Dragon Ball Super: Goten e Trunks dimostrano di essere la squadra migliore con una nuova tecnica!

Dragon Ball Super ha concluso la sua storia prequel dell’arco intitolato Super Hero e con questo ha terminato anche il ruolo di protagonisti di Goten e Trunks. I figli di Goku e Vegeta hanno sicuramente divertito i lettori combattendo nelle vesti di super eroi, Saiyaman X1 e Saiyaman X2. Goten e Trunks non si sono uniti per diventare il devastante e infantile Gotenks, come hanno tentato di fare senza successo durante l’ultimo film. Tuttavia i due guerrieri Z hanno ricordato ai lettori perché rimangono la migliore squadra del franchise creato da Toriyama.

In questo articolo saranno presenti alcune anticipazioni, dunque coloro non interessati a scoprire anzitempo quello che accade nel capitolo 90, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Sicuramente esplorare la vita liceale di Goten e Trunks riporta i fan di Dragon Ball indietro nel tempo. Esattamente all’arco che ha seguito le vicende di Cell e prima dell’introduzione di Majin Bu. Qui Gohan frequentava il liceo e cercava di proteggere il pianeta Terra e i più deboli nei panni di Great Saiyaman.

Fortunatamente, la coppia non era l’unica a combattere contro le creazioni del Dr. Hedo. Infatti Crilin, ormai un agente di polizia, conduceva indagini e affrontava queste minacce. Nello scontro contro l’androide del Dr. Hedo, chiamato DinoDroid numero 1″, i figli di Goku e Vegeta sono riusciti a presentare il loro nuovo attacco di coppia.

Goten e Trunks sono riusciti a sconfiggere l’androide dinosauro scatenando una nuova tecnica che hanno soprannominato “Cyclone Style! Tornado Double Hurricane!” (“Stile del Ciclone! Uragano doppio tornado“). I due giovani guerrieri Z hanno eseguito la loro tecnica vincente nelle loro forme Super Saiyan per frantumare il nemico.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider SLOplays. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Seeing Goten & Trunks together in Super Saiyan is so refreshing after so many years. I'm so glad they got this arc. pic.twitter.com/njUndqc9Gu — SLO (@SLOplays) February 20, 2023

Dopo la conclusione di questo arco prequel, il manga ha in programma attraversare nuovamente gli eventi che hanno caratterizzato il film Dragon Ball Super: Super Hero. Nel lungometraggio Goten e Trunks avevano un piccolo ruolo, dato che i riflettori erano puntati principalmente su Gohan e Piccolo. Se la trama del capitolo 91 seguirà alla lettera gli eventi del film, significa che vedremo Gohan Beast e Orange Piccolo fare il loro debutto nel manga, insieme agli altri andridi Gamma 1, Gamma 2 e Cell Max.