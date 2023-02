Dragon Ball Super: cosa accadrà dopo la fine dell’arco “Super Hero”?

Dragon Ball Super ha sorpreso la maggior parte del pubblico per quanto riguarda l’arco narrativo “Super Hero”, vista la sua durata inaspettatamente breve del nuovo arco narrativo con al centro Goten e Trunks in difesa della Terra contro la minaccia del Dr. Hedo.

Questa mini saga ha portato all’attenzione del pubblico la vita adolescenziale di Goten e Trunks, mettendo a nudo la loro lotta con la vita di tutti i giorni insieme alla battaglia per mantenere la loro doppia identità. Fin da subito questo arco narrativo si è posto come prequel degli eventi del film di Dragon Ball Super: Super Hero.

Nell’ultimo capitolo, così come leggiamo su Comic Book, abbiamo la conferma che questi eventi a cui abbiamo assistito si sono svolti tre mesi prima di quelli del film, e per forza di cose assistiamo anche all’arresto dello stesso Dr. Hedo, creatore di Gamma 1 e Gamma 2.

Se la timeline va a congiungersi senza ombra di dubbio la prossima saga del manga metterà al centro le battaglie del nuovo lungometraggio, e di conseguenza oltre i due androidi avremo l’opportunità di vedere Orange Piccolo e Gohan Beast.

Dragon Ball Super, Ch. 90: While Trunks has his mind wrapped around the big dance this weekend, Mai finds an opportunity to lure out Dr. Hedo! Read it FREE from the official source! https://t.co/X61Ijz8gZk pic.twitter.com/oKeljQH8t3

— Shonen Jump (@shonenjump) February 20, 2023