Trigun Stampede lancia un chiaro riferimento a Dragon Ball Z

Trigun ha entusiasmato tutti gli appassionati a giugno dell’anno scorso con l’inaspettato annuncio di un secondo progetto anime intitolato Trigun Stampede. Questo ha fatto il suo debutto il 7 gennaio 2023, ed è realizzato dallo studio di animazione Orange e distribuito da Crunchyroll.

Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento interessante di Trigun Stampede, che ha lanciato un chiaro tributo a Dragon Ball Z. La serie anime realizzata dallo studio di animazione Orange, ha rilasciato un nuovo episodio che prosegue la grande avventura di Vash. Proprio tramite l’ultimo episodio Trigun ha lanciato un chiaro riferimento a Dragon Ball Z e a dei personaggi in particolare.

Di seguito riportiamo un indizio prima di analizzare il tutto:

Come si può vedere da questa immagine, è impossibile non notare che il riferimento di Trigun è indirizzato alla squadra Ginew. Il nuovo episodio dell’anime quindi attraverso il suo villain, riporta sul piccolo schermo la famigerata posa dei cinque componenti della squadra speciale di Freezer.

Trigun Stampede si è concentrato su diversi tizi mascherati, che si atteggiano con una posa familiare. Naturalmente, questa non è certo la prima volta che un anime rende omaggio alla squadra Ginew. Dragon Ball Z ha introdotto questi guerrieri piuttosto bizzarri diversi decenni fa ormai. Lavorando per Freezer, hanno risposto senza esitare al suo richiamo sul pianeta Namek per sbrigare la faccenda del recupero delle Sette sfere del Drago di Namek, ma il loro lavoro viene rallentato da Vegeta, Crilin e Gohan.

Questa posa presente in Trigun ricorda quindi quella della squadra speciale di Freezer composta dal capitano Ginew, Guldo, Jeeth, Butter e Rekoom.

Trigunè un manga giapponese di Yasuhiro Nightow e inizialmente arriva in Italia il 16 gennaio 2001, ad opera della Dynamic Italia, intrerrompendosi però al nono numero. La pubblicazione del manga riprende a fine 2007 grazie a J-Pop ripartendo dal primo numero. Il primo adattamento animato delle vicende di Vash risale al 1998, firmato Madhouse, ed era composta da un totale di 26 episodi.

Fonte – Comicbook