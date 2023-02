Tra le uscite DC targate Panini del 23 febbraio 2023 si concludono le saghe Il Processo delle Amazzoni sulle pagine di Wonder Woman (con l’incoronazione di Nubia)e Shadow War su quelle di Batman. Inoltre un nuovo special della serie Batman: Una Brutta Giornata incentrato su Catwoman.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 23 febbraio 2023.

Le uscite DC Panini del 23 febbraio 2023

Wonder Woman 36

6,90 €

Contiene: Trial of the Amazons (2022) #2, Nubia: Coronation Special (2022) #1

La sconvolgente conclusione di Il processo delle Amazzoni!

La gara viene sospesa e il vero nemico viene svelato: l’esistenza stessa delle Amazzoni è in pericolo!

Un avversario dal passato di Wonder Woman minaccia l’Isola Paradiso, ma dovrà affrontare l’alleanza tra le tribù delle Bana-Mighdall, delle Esquecida e delle Themyscirane.

Diana sta per guidare le sue sorelle nella battaglia che cambierà per sempre le loro vite.

Batman 66

6,00 €

Contiene: Shadow War: Omega (2022) #1, Robin (2021) #14

L’epica conclusione di Shadow War!

Nello scioccante finale, vite vanno perse, eroi e criminali cadono in battaglia… e la vera mente dell’operazione viene rivelata!

Ma la storia non è finita, e Batman e Robin devono fermare i nefasti piani del loro antagonista!

Intanto, Deathstroke è pronto a battersi contro Talia… e solo uno dei due uscirà vivo dal combattimento!

Batman: Una Brutta Giornata – Catwoman

6,00 €

Contiene: Batman: One Bad Day – Catwoman (2022) #1

G. Willow Wilson (Wonder Woman) e Jamie McKelvie (Young Avengers) ci regalano un’emozionante storia dedicata a Catwoman!

Nel corso degli anni, Selina Kyle ha rubato centinaia di oggetti preziosi ed è riuscita a sfuggire molte volte sia alla polizia che a Batman…

…ma cosa accadrà quando un manufatto collegato al suo passato tornerà improvvisamente sul mercato?

La Felina Fatale sta forse per spingersi troppo oltre per raggiungere il suo obiettivo, e il Cavaliere Oscuro non potrà restare a guardare!

Lanterna Verde di Geoff Johns 5

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #5/8

Proseguono le storie di Hal Jordan scritte dallo sceneggiatore di Doomsday Clock!

Una normale missione sottomarina si trasforma in un incubo se di mezzo ci sono Hector Hammond e Black Hand!

Inoltre una storia completa che riunisce il duo composto da Lanterna Verde e Freccia Verde!

Due avventure speciali disegnate da Ethan Van Sciver, Simone Bianchi e il compianto Carlos Pacheco.

Wonder Woman Special: Le Avventure della Giovane Diana 1

13,00 €

Contiene: Wonder Woman: The Adventures of Young Diana Special (2021) #1

Il mondo la conosce come Wonder Woman, ma una volta era solo Diana, la giovane principessa di Themyscira.

Intrappolata sull’Isola Paradiso, Diana è in cerca di avventura e di uno scopo.

Troverà entrambi partendo alla ricerca degli antichi testi sulla storia delle Amazzoni andati scomparsi!

Una visione intima dell’eroina, in una serie di storie destinate a diventare un classico.

Suiciders 1

Uccidere Non è Un Crimine

DC Black Label Hits

17,00 €

Contiene: Suiciders (2015) #1/6

In un’America post-apocalittica, uccidere non è più un crimine ma intrattenimento grazie a Suiciders, show che trasmette incontri mortali.

Tra i lottatori che partecipano al programma si erge il Santo, che sembra essere diverso da tutti gli altri. Ma in che modo?

A fare da sfondo alla storia, la distopica New Angeles, diroccata erede di una L.A. sconquassata da un terremoto.

Storia e disegni di Lee Bermejo, prestigiosa firma di Joker, Batman: Noel e Luthor.

Northlanders 1

Il Ritorno di Sven

DC Black Label Hits

19,00 €

Contiene: Northlanders (2008) #1/8

Conflitti religiosi, rivoluzioni tecnologiche, paura della fine del mondo… vi suona familiare?

No, non stiamo parlando del mondo di oggi, ma dell’Europa dell’anno 1000 d.C., scenario di un’appassionante serie a fumetti sui vichinghi creata da Brian Wood (Moon Knight)!

Northlanders prende il via con l’epica storia di Sven, un principe esiliato che ha condotto una vita decadente e mondana a Costantinopoli e che ora deve tornare sulle gelide isole del Mare del Nord per rivendicare la sua eredità.

Disegni di un eccezionale Davide Gianfelice, copertine di Massimo Carnevale che hanno fatto la storia!

Invasione!

Eventi DC

29,00 € €

Contiene: Invasion! (1988) #1/3

Una razza aliena fredda e calcolatrice ha costituito un’alleanza volta a raggiungere un solo obiettivo: l’eliminazione dei difensori della Terra!

Sarà Superman a guidare la resistenza e a tentare di porre fine a quella che si rivelerà essere un’invasione vera e propria!

Ma i supereroi della Terra saranno in grado di fermare l’avanzata di un esercito di alieni, ciascuno dei quali potente come l’Uomo d’Acciaio?

Da Keith Giffen, Bill Mantlo, Todd McFarlane e Bart Sears, un epico evento anni Ottanta raccolto in un unico volume!

Superman e Lois Lane: L’Album del Matrimonio

DC Evergreen

29,00 €

Contiene: Superman (1987) #118, Superman: The Wedding Album (1996) #1, Adventures of Superman (1987) #541, Action Comics (1938) #728, Superman: The Man of Steel (1991) #63

Uno degli eventi più importanti del secolo scorso torna in un volume speciale!

Siete tutti invitati al matrimonio tra Clark Kent, meglio noto come Superman, e Lois Lane.

Le vicende che portano al matrimonio e quelle del turbolento viaggio di nozze!

Un team creativo che ha fatto la storia di Superman: John Byrne, Curt Swan, Gil Kane, Stuart Immonen, Louise Simonson, Dick Giordano, Jerry Ordway e molti altri!

Batman: Il Cavaliere Oscuro Detective 2

DC Evergreen

31,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #583/591, Detective Comics Annual (1988) #1

La crociata di Batman contro il crimine continua, in alcune delle storie più interessanti degli anni 80!

Una lotta senza quartiere fra il Pipistrello, Scarface e il Ventriloquo sullo sfondo di una Gotham City devastata da una nuova droga!

Nuovi, terribili avversari per il Cavaliere Oscuro!

Continua l’approccio “quadrato” e senza fronzoli a Batman da parte di alcuni dei più celebrati veterani dei comics!

Superman vs. Shazam!

Quando le Terre Collidono

DC Limited Collector’s Edition

24,00 €

Contiene: All-New Collectors’ Edition (1978) #C-58

Il primo, storico incontro/scontro tra Superman e Shazam!

Un nuovo, misterioso avversario vuole portare due mondi a scontrarsi in un devastante cataclisma…

…e per farlo, dovrà distrarre i più potenti protettori di quei pianeti: Superman e Shazam!

L’epico scontro tra i due pesi massimi dell’Universo DC che ha ispirato decine di battaglie successive!

Un classico in formato gigante firmato dai maestri Gerry Conway (Justice League of America) e Rich Buckler (Fantastic Four).

Lanterna Verde 3

DC Classic Silver Age

32,00 €

Contiene: Green Lantern (1960) #23/35