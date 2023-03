One Piece mostra Oda realizzare la pagina a colori del capitolo 1076

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e questo significa che la conclusione del manga si avvicina capitolo dopo capitolo. Chiaramente non terminerà tanto presto, come Oda stesso ha condiviso durante il Jump Festa. Questo ha portato i fan a seguire con maggiore interesse le vicende di Rufy. Infatti, dopo la conclusione delle vicende di Wano, i cosiddetti Pirati di Cappello di Paglia sono pronti a vivere il loro ultimo viaggio presso la loro meta attuale: l’isola di Egghead.

Quest’isola è molto importante in quanto è la più tecnologica e avanzata di tutto il Nuovo Mondo e questo è possibile per la presenza di Vegapunk. Lo scienziato ha debuttato finalmente in questo arco narrativo, mostrando la sua identità dopo anni di misteri.

Non solo ha rivelato tantissimi segreti, ma si scopre che è anche il bersaglio del CP0. Questa organizzazione che lavora per il Governo Mondiale, deve eliminare Vegapunk per via delle sue indagini segrete. Queste indagini sono legate al sogno dello scienziato, ossia trovare un tipo di energia che era presente e utilizzata nel Regno Antico prima di essere raso al suolo.

Tutti coloro che si avvicinano a queste verità che il Governo vuole a tutti i costi nascondere, paga con la vita senza fare distinzioni.

L’arco di Egghead si prospetta assolutamente rovente e Oda ne ha dato motivo di crederlo con il capitolo 1076. Infatti oggi abbiamo il piacere di riportare Oda stesso che realizza la pagina a colori del capitolo 1076 di One Piece. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda's sketching process for this week's #OnePiece color spreadpic.twitter.com/gz3dxfYoZ6 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 27, 2023

Il capitolo 1076 ha riportato in azione un personaggio di rilevanza assoluta ma altrettanto misterioso e con poche apparizioni. Stiamo parlando di Shanks il Rosso, che è ora determinato a salpare e a impossessarsi del poneglyph. La sua strada si incrocerà con quella di Kidd, pronto ad affrontare l’imperatore del mare contro il quale si è già scontrato in precedenza perdendo il braccio sinistro.