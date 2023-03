Napoli Comicon: le nomination dei Premi del Palmares Ufficiale 2023

Anche quest’anno, in occasione della COMICON 2023 di Napoli, saranno assegnati i Premi del Palmares Ufficiale. Appuntamento sabato 29 aprile, alle 19:30, presso l’Auditorium del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. La Giuria che decreterà i vincitori sarà composta dalla fumettista Barbara Canepa (Presidente), dal musicista Caparezza, dalla critica e curatrice d’arte Elettra Stamboulis, dal cantante dei Negrita Pau e dall’attore e regista Valerio Mastandrea.

I Premi del Palmares Ufficiale di Napoli 2023 sono divisi in 10 categorie competitive, tra i Premi Micheluzzi, che ricompensano le opere italiane, e i Premi COMICON, dedicati alle opere internazionali.

PREMI MICHELUZZI (opere italiane)

Migliore Fumetto

La gabbia, Silvia Ziche (Feltrinelli Comics)

Hypericon, Manuele Fior (Coconino Press)

Malanotte. La maledizione della Pantafa, Marco Taddei e La Came (Coconino Press)

No sleep till Shengal, Zerocalcare (Bao Publishing)

La Tempesta, Marino Neri (Oblomov Edizioni)

Migliore Serie italiana

Barbarone. Sul pianeta delle scimmie erotomani, Gipi (Rulez)

Il destino di Paperone, Fabio Celoni, in Topolino #3499/3503 (Panini Comics)

Dirt. I figli di Edin, Giulio Rincione (Shockdom)

Eternity, Alessandro Bilotta e Sergio Gerasi (Sergio Bonelli Editore)

Tutto un altro Lupo, Lorenzo La Neve e AA.VV., in Lupo Alberto #431/436 (McK Publishing)

Migliore Sceneggiatura

Gli assediati, Stefano Nardella (Edizioni BD)

Eternity #1, Alessandro Bilotta (Sergio Bonelli Editore)

Mr. Evidence #1, Fabio Guaglione e Adriano Barone (Sergio Bonelli Editore)

La gabbia, Silvia Ziche (Feltrinelli Comics)

Hypericon, Manuele Fior (Coconino Press)

Miglior Disegno

Deep Vacation, Yi Yang (Bao Publishing)

Hypericon, Manuele Fior (Coconino Press)

Primordial, Andrea Sorrentino (Bao Publishing)

La Tempesta, Marino Neri (Oblomov Edizioni)

Venere privata. La prima indagine di Duca Lamberti, Paolo Bacilieri (Oblomov Edizioni)

Migliore Opera Prima

20 nodi, Elena X (Edizioni BD)

Barba. Storia di come sono nato due volte, Alec Trenta (Laterza)

La cura. Storia di tutti i miei tagli, Icaro Tuttle (Becco Giallo)

Mia sorella è pazza, Iris Biasio (Rizzoli Lizard)

Mor. Storia per le mie madri, Sara Garagnani (Add Editore)

Nuove Strade – Miglior Autoproduzione

Confini, AA. VV. (Monitor edizioni)

Le fameliche avventure di Ukò, Federico Gaddi (Bad Moon Rising Production)

Fino a 21, Henri de Toulouse-Lautrec e KI (Barta Edizioni)

Frankenstein Magazine #8, AA. VV. (Frankestein)

Parafilie, AA. VV. (Acid Free)

PREMI COMICON (opere straniere)

Migliore edizione di un Classico

Buon Natale! Corrierino. Il Natale a fumetti, nel secolo scorso (1908-1968) (ComicOut)

Modeste e Pompon, André Franquin e AA.VV.; trad. Giulia Beffa (Nona Arte)

Nick Carter Story #1/2, Bonvi (Editoriale Cosmo)

Sanctuary #1/3, Sho Fumimura e Ryoichi Ikegami; trad. Marco Franca (Star Comics)

To-y #1/2, Atsushi Kamijo; trad. Federica Lippi (SaldaPress)

Migliore Graphic Novel straniero

Ascolta, bellissima Marcia, Marcello Quintanilha; trad. Roberto Francavilla e Elena Manzato (Coconino Press)

Big questions, Anders Nilsen; trad. Valerio Stivè (Eris Edizioni)

Building Stories, Chris Ware; trad. Francesco Pacifico (Coconino Press)

Disfacimento, Linnea Sterte; trad. Claudia Durastanti (Add Editore)

Look Back, Tatsuki Fujimoto; trad. Luigi Boccasile (Star Comics)

Sunny Ann, Miki Yamamoto; trad. Paolo La Marca (Coconino Press)

Migliore Serie straniera

Adabana. Fiori effimeri #1/3, Non; trad. Asuka Ozumi (Dynit Manga)

Blue Giant #1/4, Shinichi Ishizuka; trad. Fabiana Bertello (J-Pop Manga)

Boys Run the Riot #1/4, Keito Gaku; trad. Michela Riminucci (Star Comics)

Decorum vol.1/2, Jonathan Hickman, Mike Huddleston; trad. Stefano Cresti (SaldaPress)

The Human Target vol.1, Tom King, Greg Smallwood; trad. Lorenzo Corti (Panini Comics)

Gli Orchi-Dei #3. Il grand’uomo, Hubert e Bertrand Gatignol; trad. Francesco Savino (Bao Publishing)

Giovani Letture (opere straniere e italiane)

Caterina e i Capellosi, Alessandro Tota (Canicola)

Fai rumore. Nove storie per osare, AA.VV. (Il Castoro)

I guardiani del solaio, Oriane Lassus; trad. Elisabetta Tramacere (Diabolo Edizioni)

Isa vince tutto, Lorenzo Ghetti e Rita Petruccioli (Rulez)

Magic Fish. Le storie del pesce magico, Trung Le Nguyen; trad. Omar Martini (Tunué)

Miss Cat. Il caso del canarino, Jean-Luc Fromental e Joëlle Jolivet; trad. Camilla Diez (Fatatrac)