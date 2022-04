Il Comicon nel 2023 dopo Napoli si espanderà anche a Bergamo

Durante il Napoli Comicon 2022, verso la fine della manifestazione è stato annunciato che nel 2023, oltre alla classica edizione napoletana, se ne terrà anche una successiva a Bergamo, che insieme a Brescia sarà capitale italiana della cultura.

L’evento si terrà dal 23 al 25 giugno e sarà ospitato dalla fiera di Bergamo e da altri luoghi diffusi su tutto il territorio, grazie anche alla partnership con Fiera di Bergamo-Promoberg.

Le parole di Claudio Curcio, Direttore di COMICON, a tal proposito:

“Abbiamo atteso per due anni la XXII edizione di COMICON, a causa del Covid. Siamo felici di aver potuto ritrovare il nostro pubblico e i nostri espositori, tutti straordinariamente soddisfatti dell’esito del festival. Non dimenticheremo l’emozione provata alla riapertura. Desidero ringraziare la Regione Campania per il sostegno e la collaborazione degli ultimi tre anni, gli sponsor, i partner, gli ospiti, lo staff e tutti coloro che hanno reso grande COMICON. E non ci fermiamo qui, continuiamo nel nostro percorso strategico come festival internazionale di cultura pop, che opera sull’intero territorio nazionale con mostre ed eventi: nel 2023 saremo a Napoli dal 28 aprile all’1 maggio e dal 23 al 25 giugno arriveremo a Bergamo. È una grande sfida che non vediamo l’ora di affrontare.”

Inoltre, da come potete leggere sono state annunciate anche le date del Napoli Comicon 2023, che si terrà dal 28 aprile al 1 maggio del prossimo anno appunto.

La manifestazione è tornata dopo due anni di stop e nonostante la pausa gli eventi di spicco di certo non sono mancati.

In ambito mondiale c’è stato l’incontro con il creatore di Gran Turismo Kazunori Yamauchi, e il Premio Speciale alla Carriera al creatore di ONE PIECE Eiichiro Oda, che ha deciso di omaggiare il tutto con un’illustrazione particolare.

Inoltre la manifestazione ha ospitato numerosi YouTuber di settore, che hanno omaggiato ampiamente sia Eiichiro Oda che Kentaro Miura, insieme a tutto il medium fumettistico. Le conferenze hanno trattato di manga, editoria e fumetto in generale: un vero tripudio a tutto tondo.

Oltre a conferenze dedicate sono stati realizzati dei murales a tema One Piece e Berserk, per onorare delle carriere leggendarie e senza tempo, che ancora oggi catturano milioni di appassionati in tutto il globo.