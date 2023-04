Shonen Jump: pausa e data di ritorno per Black Clover e Jujutsu Kaisen

Su Shonen Jump si sono delle novità per quanto riguarda le storie più note serializzate sulla famigerata rivista, che come accennato all’interno di uno dei nostri articoli, ha iniziato la pubblicazione di quattro nuove storie a partire da questo mese, per protrarsi fino a maggio.

Così come annunciato qualche settimana fa, Black Clover andrà in pausa per due numeri di Shonen Jump (23 e 24) per fare il suo grande ritorno all’interno del numero 25 della rivista, previsto per il 22 maggio del 2023.

Il manga di Tabata non è nuovo a stop del genere, anche se al momento questa data di ritorno prefissata dona fiducia a tutti i lettori, curiosi di leggere il proseguo delle avventure dei personaggi di uno dei titoli di punta della nota rivista shonen.

Series will be returning on May 22nd in Weekly Shonen Jump Issue #25. pic.twitter.com/ffZuAKwACr

Black Clover by Yuki Tabata will be taking a 2-issue break from Issue #23 to Issue #24.

Sostanzialmente però, anche se parliamo di soli due numeri della rivista comunque la pausa è consistente viste le numerose pubblicazioni “frammentate” di Tabata, al momento alle prese con alcuni problemi personali. Ricordiamo nuovamente il 22 maggio, data di ritorno del manga sulla nota rivista di Shueisha.

Insieme a questo notizia arriva anche un altro aggiornamento di @WSJ_manga riguardante Jujutsu Kaisen, il manga di Gege Akutami che ha dominato il 2022. Dopo l’annuncio da parte dell’autore di voler concludere la saga, ecco che arriva un’altra pessima notizia per il pubblico inerente allo stop del manga.

Jujutsu Kaisen by Akutami Gege will be on break in next Weekly Shonen Jump Issue #23.

Series will return on May 15th in Weekly Shonen Jump Issue #24. pic.twitter.com/pLoI2jcZJT

