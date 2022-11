Black Clover: annunciata una pausa improvvisa del manga

Black Clover al momento si trova nel suo arco narrativo finale ma oggi riportiamo che il manga andrà incontro ad una pausa inaspettata e improvvisa.

L’aggiornamento arriva dal 50° numero della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, rivelando che Black Clover si fermerà per due settimane. Tornerà nel 52° numero della rivista il 28 novembre. Il manga era assente dal 50° numero della rivista e sarà essere assente anche nel 51° numero. Il motivo dietro questa brusca frenata della pubblicazione del manga è legata alle condizioni di salute del mangaka.

Yuki Tabata ha avuto un’improvvisa malattia. La natura di quest’ultima non è stata rivelata, ma per fortuna non sembra essere così preoccupante poiché il manga tornerà molto presto.

Il capitolo 344 di Black Clover tornerà con l’uscita del 28 novembre della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Quindi tutti gli appassionati delle avventure di Asta possono stare tranquilli. Dunque la pausa non durerà a lungo e Tabata potrà tornare al lavoro il più presto possibile.

Black Clover si concluderà dopo questo ultimo arco e adesso ogni nuovo capitolo è più imprevedibile che mai. Di fatti ognuno di questi condurrà inevitabilmente verso le battaglie finali cruciali della serie. Tuttavia ci vorrà un po’ di attesa prima della prossima nuova uscita.

Asta ha imparato una nuova tecnica prima del combattimento finale contro Lucius Zogratis. Inoltre i capitoli più recente hanno iniziato a chiarire meglio le dinamiche della misteriosa storia di Yami e Lucius che sta accumulando un esercito di nuovi potenti Paladini. Quindi questo significa che ci sono molti fili di trama che continueranno a svilupparsi mentre il manga si prepara per la sua guerra finale per il destino dell’umanità.

Inoltre un appuntamento che tutti gli appassionati del manga di Tabata non potranno perdersi è il lungometraggio in arrivo il 31 marzo 2023. Si intitolerà Black Clover: la Spada del Re Stregone e sarà sviluppato da Studio Pierrot lavorerà alla realizzazione del film e sarà diretto da Tanemura.

Fonte – Anime News Network