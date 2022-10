Black Clover: svelato il titolo e la data di uscita del film anime!

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yuki Tabata e tutti gli appassionati non solo sono entusiasti del ritorno del manga dopo i tre mesi di pausa, ma sono impazienti di saperne di più sul film anime!

Oggi riportiamo un aggiornamento che renderà tutti gli appassionati felici, una notizia attesa da molto tempo. Il lungometraggio anime di Black Clover si intitolerà Black Clover: la Spada del Re Stregone e farà il suo debutto su Netflix e al cinema a partire dal 31 marzo 2023.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Black Clover: Sword of the Wizard King Movie is hitting theaters and Netflix on March 31st, 2023. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) October 5, 2022

Al momento non ci sono ulteriori informazioni come trailer o alcune anticipazioni come brevi sinossi per cercare di capire dove andrà a incentrarsi il lungometraggio. Quello che però possiamo riportare in seguito a questa notizia è un’illustrazione che vuole celebrare la notizia.

Si tratta di un aggiornamento condiviso dall’insider nite_baronX, visibile di seguito:

#BCSpoilers "Black Clover movie: The sword of the Wizard King" Side text: "My magic is not giving up!" pic.twitter.com/YgAiavZrDl — nite・BCSpoilers (@nite_baronX) October 5, 2022

Come si può vedere, il personaggio protagonista di questa illustrazione è Asta. Al momento non ci sono altri aggiornamenti che seguono la notizia della data di uscita del film. Tuttavia saremo pronti a riportare qualsiasi cosa non appena saranno disponibili, quindi continuate a seguirci!

Black Clover è un manga che, proprio come One Piece e My Hero Academia, sta andando verso la conclusione. Dopo i tre mesi di pausa di Tabata per lavorare all’arco finale, gli appassionati sanno benissimo che si tratta di una questione di tempo prima di vedere il sipario calarsi. Ma questa notizia sul film renderà tutti molto entusiasti.