Black Clover sarà sospeso per tre mesi: Ecco il messaggio di Tabata

Black Clover ultimamente sta affrontando quelle che si possono ormai considerare le ultime fasi del manga. L’ultimo arco narrativo che ha portato Asta ad affrontare Lucifero, è stato sicuramente intenso per tutti gli appassionati della serie.

Ora che l’arco narrativo si è concluso ci sono novità in vista.

L’insider WSJ_manga, ormai ben conosciuto, ha pubblicato sulla sua pagina Twitter alcune novità che erano già nell’aria senza però essere ufficiali.

Grazie a questo aggiornamento sappiamo che il mangaka Tabata non pubblicherà nuovi capitoli per i prossimi tre mesi per preparare l’arco finale della serie. La fine di Black Clover è quindi alle porte.

Black Clover by Yuki Tabata will be entering a 3-month break starting Issue #23, in order to prepare for the 'Final Arc/Chapter' of the series. https://t.co/iSEs72YXYz — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 21, 2022

Lo stesso influencer dopo aver pubblicato l’aggiornamento succitato, ha ulteriormente diffuso una novità. Tale novità presenta un messaggio di Yuki Tabata ai suoi fan insieme ad una nota del dipartimento editoriale di Jump. Vediamo di seguito cosa riporta:

Messages from Jump's Editorial Department and Yuki Tabata over Black Clover's Hiatus Notice. https://t.co/45fyQkTJsl pic.twitter.com/bSfsQIvhxj — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) April 21, 2022

Nella prima parte riportiamo il messaggio di Jump:

Grazie per aver sempre letto Black Clover, A partire dal prossimo numero Black Clover sarà assente, per preparare il suo arco finale. Dopo averne parlato con Yuki Tabata, è stato deciso per il mangaka di prendersi un certo periodo di riposo e poi riprendere la continuazione della serie. Per queste circostanze, la pausa sarà di circa tre mesi. Vi informeremo riguardo ulteriori date precise attraverso i successivi numeri di Weekly Shonen Jump. Ci scusiamo con tutti i lettori di Black Clover che si aspettano altro dalla serie, ma ci auguriamo che comprendiate. Siamo fiduciosi di poter contare sul vostro supporto per Black Clover.

Questo è il messaggio del dipartimento editoriale di Weekly Shonen Jump. Adesso di seguito ecco quello di Yuki Tabata:

Se potessi seguire i miei sentimenti, avrei continuato a disegnare senza sosta. Ma dopo una profonda conversazione con il dipartimento editoriale, e in modo che io possa disegnare le tavole sull’arco finale al meglio delle mie condizioni, mi prenderò una lunga pausa. Mi dispiace tantissimo per tutti i lettori che aspettano il manga settimanalmente. Black Clover diventerà ancora più emozionante ed io tornerò per usufruire di tutte le mie forze e il mio spirito per finirlo bene. Spero possiate aspettare fino a quel momento.

In questo modo il mangaka conclude il messaggio ai suoi fan. Sicuramente si tratta di una notizia che non farà molto piacere ai fan anche perchè non si tratta solo di un lungo periodo di pausa, ma anche della notizia dell’arco finale del manga.