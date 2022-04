Black Clover: Yuki Tabata confessa alcuni dettagli personali

Yuki Tabata si trova attualmente a un bivio per quanto riguarda la Saga del Raid nel Regno di Spade. L’autore, deve dunque scegliere se concludere Black Clover, oppure se proseguire sviluppando un nuovo arco narrativo.

Nel frattempo, ha raccontato alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Di seguito per saperne di più, l’account Twitter nite_baron ha pubblicato una confessione interessante di Tabata nella postfazione del volume 32.

Black Clover vol 32. afterword full translation, where Tabata talks about not wanting to work digitally, the good atmosphere among his assistants and also about his love of Pokemon! pic.twitter.com/49yeVm0Kwf

Di seguito ecco quando racconta e confessa il mangaka:

“Salve, sono Tabata e sono intimidito da qualche componente del mio staff in quanto 17 anni più giovani di me. Adesso lo staff di Black Clover lavorano digitalmente, eccezione fatta per me che che sono rimasto indietro e disegno come si faceva prima. Al momento non sento la necessità e il bisogno di passare al digitale. Solo il resto dello staff viene a lavoro di persona dal primo all’ultimo giorno della settimana, quindi è il lavoro è da semi-remoto.

Nonostante ciò, lo staff procede bene, giocano da remoto ai videogiochi e si mostrano persino i nomi dei loro manga. Quando io ero un assistente, trascorrevo tanto tempo con gli altri assistenti e restavo in ufficio tutta la notte. Mi domandavo allora se il numero dei posti di lavoro totalmente da remoto fosse aumentando e quindi se i membri degli staff non fossero più tanto capaci di legare. Quando ci stavo pensando mi sentivo un po’ solo ma sono felice di rivedere tutti.

Ad ogni modo mi piacciono i Pokemon, e mia moglie che lo sa, ha provato a tirarmi su di morale mostrandomi la notizia sul suo telefono dicendo “c’è un nuovo gioco dei Pokemon in uscita!” Io non avevo ben capito perché proprio di recente abbiamo avuto il remake perla e diamante e arceus…? Deve essere sicuramente una fake news. Lo staff di Black Clover sono tutti più giovani di me, ma molti di loro amano i pokemon e abbiamo avuto conversazioni divertenti sull’argomento. Ho pensato “Cosa? i Pokemon ci stanno portando sullo stesso piano?” Ormai non gioco più ai Pokemon, tuttavia il mio spirito è ancora acceso. I Pokemon sono meravigliosi.”