Black Clover: il mangaka condivide la sua storia

Black Clover attraverso le sue pagine racconta le vicende di Astra grazie al talento di Tabata.

Il protagonista sta combattendo Lucifero con Yuno, quindi il manga è ricco di azione.

Nel frattempo, Yuki Tabata si è lasciato andare con i fan su Black Clover. Di recente ha scritto una lettera in cui raccontava la sua storia delle origini, proprio come dovrebbe fare qualsiasi buon eroe shonen.

La storia delle origini è stata resa pubblica dallo stesso Tabata mentre recentemente ha scritto una lettera molto lunga agli appassionati.

Il lungo messaggio spiega la prima introduzione dell’artista all’arte, sottolineando l’importanza di storie come Dragon Ball nel suo processo di crescita.

“Da bambino adoravo disegnare Dragon Ball. Poi ho imparato a conoscere Weekly Shonen Jump e a essere un mangaka e ho pensato: ‘Non è questo il miglior lavoro?!’ Così ho deciso di diventare un mangaka”, ha scritto. “Disegnavo disegni simili a manga di Dragon Ball e Yu Yu Hakusho su fogli con una matita e poi li incollavo o li fissavo insieme per creare volumi per me stesso“.