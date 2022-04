Black clover: guarda le vendite del manga in un’iconografia

Black Clover è attualmente uno dei titoli di punta di Weekly Shonen Jump, una serie che è riuscita nell’arduo compito di conquistare centinaia di migliaia di appassionati da tutto il globo.

Nonostante il manga di Yuki Tabata non si distingua di originalità, il suo gioiellino riesce comunque ad intrattenere e a divertire con brillanti combattimenti.

Nell’ultimo capitolo di Black Clover, il 329, sembra aver portato lo scontro con Lucifero ad un punto di svolta. Tuttavia il sensei non è nuovo ad inaspettati colpi di scena in grado di ribaltare nuovamente l’esito della battaglia.

Ad ogni modo, da ormai un paio di anni la serie è uno dei titoli di punta di Weekly Shonen Jump e a cui l’editore Shueisha sta investendo non poche risorse.

Le attenzioni del colosso editoriale sono dettate però soprattutto dalle vendite che, da anni, si mantengono su altissimi livelli.

L’utente nitebaron ha così raccolto in un’iconografia, la diffusione dei tankobon in cui si evidenzia la crescita delle vendite del manga in concomitanza con la serie televisiva e il progressivo calo, tuttora costante, dopo la conclusione dell’anime.

riportiamo le parole di nitebaron di seguito:

“Le vendite di Black Clover sono buone. Non fenomenali come Jujutsu Kaisen o One Piece, ma non male. Il famoso grafico include solo le vendite in brossura e ultimamente un volume vende circa 200.000 cumulativi.“

Per compensare la fine dell’adattamento tv, Shueisha e Studio Pierrot hanno annunciato un film in modo tale da garantire un maggior margine di capitoli a disposizione per il manga da trasporre nell’eventualità di una nuova stagione.

Black Clover: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015. Questo dopo che un iniziale one-shot della serie aveva visto la sua pubblicazione nel novembre del 2014. Planet Manga si occupa della distribuzione del manga in Italia.