Black clover: svelato il motivo per cui Asta è abbandonato da sua madre

Black Clover ha finalmente spiegato perché la madre di Asta alla fine ha deciso di abbandonare suo figlio nell’ultimo capitolo della serie.

La serie manga di Yuki Tabata ha raggiunto il culmine dell’arco narrativo di Spade Kingdom Raid. Asta e Liebe si spingono in un’unione del diavolo più avanzata, per un ultimo sforzo contro il diavolo supremo, Lucifero.

Mentre i due erano collegati precedentemente, accedono ad un livello di connessione che mostra ad Asta il primo vero scorcio di sua madre attraverso i ricordi di Liebe con lei.

Questo è sconvolgente per Asta. Il protagonista non ha idea che la madre a cui si riferiva Liebe fosse in realtà anche sua madre, Licita.

Questa scoperta sbalorditiva ora è su un altro livello poiché Lucifero inizia a capire anche il legame di Asta con Licita.

Mentre Liebe continua a combattere insieme ad Asta e riflette su più del suo tempo con Licita, viene offerto un nuovo sguardo al passato.

Licita confessa di aver dovuto lasciare Asta a causa del pericolo delle sue stesse capacità.

Il capitolo 328 di Black Clover dà il via alla fase successiva della lotta tra Asta e Lucifero. Liebe inizia a riflettere sul passato.

Ricorda un colloquio con Licita in cui confessa di aver avuto anche lei un figlio. Notando che era contenta quando si è scoperto che era nato sano, ha rivelato di essere preoccupata.

Se lo avesse tenuto avrebbe finito per rubargli la vita grazie alla sua capacità di prosciugare il mana e la forza vitale di tutto ciò che era intorno a lei. Questa situazione l’ha costretta ad abbandonarlo.

Nonostante questa amara decisione, aveva sempre amato suo figlio. È un amore che continua nello spirito attraverso l’universo, unendo Asta e Liebe.

Lo nota anche Lucifero in quanto Asta gli ricorda lei mentre combatte. Ora che tutti questi pezzi si stanno unendo, non resta che vedere come reagirà Asta alla scoperta del legame di Liebe con sua madre caduta nei capitoli futuri.