Black Clover: svelati i sentimenti di Charlotte

Black Clover nel nuovo capitolo del manga ha colto di sorpresa i fan con una grande confessione d’amore.

La serie manga originale di Yuki Tabata ha ufficialmente concluso l’arco narrativo di Spade Kingdom Raid. Con il colpo di grazia che Asta è riuscito ad infliggere al Diavolo Supremo, Lucifero, almeno per ora la lotta sembra terminata.

Nonostante Asta e gli altri non sono ancora completamente al sicuro, è arrivata una sorprendente confessione.

Asta e il resto dei Magic Knights giacciono sulla scia della massiccia battaglia contro i diavoli.

In questa occasione viene rivelato che ognuno di loro è completamente privo della rispettiva magia. Quindi stanno esaurendo le opzioni mentre Yami e Nacht sono pericolosamente vicini a perdere le loro vite.

Poiché sembra che Yami sia davvero in punto di morte, Charlotte Roselei coglie l’occasione per dire ciò che aveva tenuto segreto per tutto questo tempo. Confessa completamente il suo amore per Yami per la prima volta nella serie.

Il capitolo 330 di Black Clover vede Charlotte correre verso il corpo ora apparentemente senza vita di Yami dopo il combattimento con Lucifero. Le lacrime le rigano il viso. Non volendo che muoia, inizia a parlargli per cercare di svegliarlo.

Così finisce per crollare completamente e dice che lo ama. Per fortuna, Yami finisce per essere salvata da Mimosa, ma non riesce ad ascoltare la sua confessione.

È qui che si rende conto di ciò che ha detto e cade in imbarazzo. Ma questo solleva interrogativi sulla natura della loro potenziale relazione che va avanti.

In particolare chi ha reagito alla confessione di Charlotte è Vanessa Enoteca. Questo solleva dubbi sul fatto che lei possa sentirsi o meno allo stesso modo.

L’arco narrativo di Spade Kingdom Raid ha fatto progredire un po’ le storie d’amore, ed è notevolmente più di quanto abbiamo ottenuto attraverso il resto della serie nel suo insieme.

L’insider Valdezology ha condiviso sul suo account Twitter la scena descritta sopra, avvenuta nelle pagine del manga: