Scopriamo quali sono i momenti più fortunati di Rufy in One Piece!

One Piece narra le vicende di Monkey D. Rufy da più di vent’anni da quando ha debuttato nel 1997. Il manga, scritto e disegnato da Eiichiro Oda ha mostrato il protagonista che vuole diventare il Re dei Pirati coinvolto in numerose avventure che l’hanno portato a esplorare il mare e incontrare nemici pericolosi. La potenza combattiva del figlio di Dragon non è un segreto e il Frutto del Diavolo che ha mangiato l’ha sicuramente reso ulteriormente pericoloso, ma è la determinazione il suo vero punto di forza.

Con questa ha infatti saputo superare diverse situazioni difficili e anche pericolose per la sua incolumità finendo per superare tantissime sfide che sono servite per la sua crescita. Ma ci sono anche alcuni aspetti interessanti da osservare e da analizzare sul Pirata dal cappello di Paglia. Pur avendo i poteri del Frutto del Diavolo, Rufy deve sempre avere a che fare con i punti deboli di questo. Infatti il suo peggior nemico è l’acqua e può essere fatale per lui.

Quello che vogliamo fare in questa discussione è individuare e analizzare i 5 momenti più fortunati di Rufy in One Piece.

One Piece – I 5 momenti più fortunati di Rufy

Rufy vs Crocodile Il salvataggio del sottomarino di Law L’esecuzione di Buggy a Loguetown Rufy vs Ener Ivankov salva Rufy dal veleno di Magellan

5) IVANKOV SALVA RUFY DAL VELENO DI MAGELLAN

Uno dei momenti più delicati di One Piece è sicuramente la missione di Rufy nel salvare Ace e liberarlo da Impel Down, la prigione di massima sicurezza del Governo Mondiale. Il direttore di questa prigione era Magellan che aveva il potere del Frutto del Diavolo Doku Doku di tipo Paramisha che gli permetteva di creare e manipolare il veleno. Nel loro primo scontro, Magellan attacca duramente Rufy, ricoprendolo completamente con un veleno mortale. Nessuno può resistergli, nemmeno Rufy, che si ritrova seriamente in fin di vita. Ma fortunatamente, Emporio Ivankov e Inazuma riescono a salvarlo in tempo. Il frutto del diavolo di Ivankov gli permette di creare ormoni. Ha iniettato alcuni di questi nel corpo di Rufy per dargli una possibilità di combattere.

4) RUFY VS ENER

Ener era dotato di un immenso potere, soprattutto per via del frutto del diavolo Rombo Rombo di tipo Rogia ed anche per questo la gente di Skypiea lo considerava letteralmente un Dio. Il suo incredibile potere era basato sui fulmini infatti riesce a sconfiggere con facilità metà dei membri della ciurma di Cappello di Paglia, finché non incontra Rufy. Il capitano della ciurma principale di One Piece, adirato per la situazione, comincia ad attaccare Ener senza trattenersi. Il potere di Ener era accostato a quello di un Dio e quindi invincibile. Ma la fortuna di Rufy sta proprio nel potere del suo Frutto del Diavolo. Come sottolinea Nami, dato che Rufy è fatto di gomma, il suo corpo è resistente ai fulmini di Ener, non importa quanto fosse potente il voltaggio. La gomma e il fulmine si ritraggono naturalmente l’un l’altro.

3) L’ESECUZIONE DI BUGGY A LOGUETOWN

Uno dei momenti iniziali di One Piece che mostra la fortuna di Rufy è durante l’esecuzione che Buggy stava per eseguire sul protagonista a Loguetown. Rufy stava visitando il patibolo storico dove Gol D. Roger ha pronunciato le sue ultime parole, e il piano di Buggy era di giustiziarlo pubblicamente nello stesso punto. Rufy si aspettava di morire, ma nonostante questo ha sorriso per tutto il tempo. Proprio mentre Buggy stava per colpire il nipote di Garp con la lunga sciabola, un fulmine colpisce la piattaforma facendo perdere i sensi a Buggy. Da quel fulmine si scatena un diluvio e il patibolo prende fuoco finendo per crollare. In questo modo Rufy riesce a scappare illeso.

2) IL SALVATAGGIO DEL SOTTOMARINO DI LAW

L’arco di Wano si è concluso da poco ed è quello più longevo del manga. In questo arco probabilmente Rufy ha affrontato l’avversario più forte, ossia l’ex Imperatore Kaido che teneva Wano sotto il suo controllo. La difficoltà di questo scontro è determinata dal fatto che Rufy ha combattuto contro Kaido per tre volte. La seconda sconfitta è arrivata in cima a Onigashima. Durante questa fase della loro battaglia, Rufy non era in grado di superare l’Haki di Kaido e infatti viene sconfitto e finisce per precipitare infondo al mare cadendo dall’isola galleggiante. In una situazione come questa non ci sarebbe potuto essere nulla da fare per il protagonista dato che non sa né può nuotare. Fortunatamente, l’equipaggio dell’alleato Law era nel il suo sottomarino, trovandosi quindi nel posto giusto al momento giusto.

1) RUFY VS CROCODILE

Uno dei primi veri scontri per Rufy è sicuramente contro l’ex membro della Flotta dei Sette, Crocodile. Una volta giunto su Alabasta con tutta la sua ciurma, il suo obiettivo è cacciare il capo della Baroque Works dal Regno. Ma lo scontro per Rufy è molto difficile dato che il potere del Frutto del Diavolo di Crocodile gli consente di scomporre ogni parte del suo corpo in minuscoli granelli di sabbia neutralizzando ogni attacco. Durante il loro primo scontro Rufy finisce per essere infilzato dall’uncino di Crocodile, ma riesce a salvarsi. In questo momento capisce però che il punto debole del suo avversario è l’acqua e quindi nel secondo scontro pare che Rufy abbia la meglio, ma non è così. Tuttavia quando cade al suolo prosciugato completamente dal potere di Crocodile, alcuni getti di acqua che aveva lanciato su Crocodile, cadono dal cielo facendolo tornare in forma.