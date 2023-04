One Piece: i fan incitavano Eiichiro Oda a superare Kochikame

One Piece ha raggiunto diversi record nel corso degli anni è sicuramente tra i più importanti c’è la sua lunga serializzazione. In corso dal 1997, Oda costantemente tenuto alti i ritmi di lavoro conquistando sempre più lettori poi diventati fan della serie. Probabilmente Oda stesso non aveva intenzione di portare aventi One Piece per così tanto tempo, ma nel 2000 i fan avevano incitato il mangaka a lavorarci per tanti anni per superare addirittura uno dei manga shonen più longevi di sempre.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2000): My fans often encourage me, "Draw longer than Kochi-Kame's serialization. (122 volumes in 2000)", but it's totally impossible for me!

*As of 2023, it seems very possible that the number of One Piece will exceed 120.😊 pic.twitter.com/mcy1qeQnAN — sandman (@sandman_AP) April 5, 2023

Come si può vedere, nel 2000 diversi appassionati di One Piece incitavano il mangaka a superare Kochikame. Chiaramente Oda era consapevole che fare una cosa del genere è assolutamente impossibile, senza contare che determinate cose dette dai fan non si prendono mai sul serio. Per di più nel 2000 One Piece era in corso da soli tre anni, mentre Kochikame era arrivato al volume 122.

Dunque Oda non considerava seriamente una cosa del genere. Da questo aneddoto sono passati ormai 23 anni e nessuno, tantomeno il mangaka, si sarebbe immaginato di vedere One Piece in corso per così tanti anni. Allo stato attuale della serializzazione, può One Piece superare Kochikame?

Consideriamo due dati. Il primo è che il manga scritto e disegnato da Osamu Akimoto ha raggiunto i 1960 capitoli e i 200 volumi. One Piece invece ha pubblicato il 3 marzo il volume 105 e il gap è comunque ancora grande. Il secondo punto è che Akimoto ha lavorato al suo manga ininterrottamente dal 1976 al 2016, quindi per 40 anni ha mantenuto i ritmi.

Eiichiro Oda invece lavora al manga in modo regolare da 26 anni. Sono numeri impressionanti ma in confronto a Kochikame le vicende di Rufy dovrebbero dilungarsi ancora per molti anni. Quasi sicuramente il manga scritto e disegnato da Oda non supererà Kochikame anche perché il manga al momento si trova nel suo arco narrativo finale e sembra oggettivamente improbabile che questo durerà più di 10 anni. Le avventure di Monkey D. Rufy non si concluderanno tanto presto, ma nemmeno così tardi.