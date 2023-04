Boruto: la seconda parte dell’anime non inizierà con il salto temporale

La prima parte della stagione dell’anime di Boruto si è conclusa, e ora i fan sono desiderosi di guardare la seconda. Molti di questi probabilmente si aspettano di assistere al salto temporale, quando la seconda parte debutterà sul piccolo schermo. Tuttavia, mentre il salto temporale avverrà presto nel manga portando le vicende tra Boruto e Kawaki avanti di qualche anno, l’anime avrà molto terreno da coprire prima di arrivare a quel punto.

Il mondo di Boruto ha recentemente raggiunto due importanti sviluppi. Nel manga la storia è finalmente arrivata al punto preannunciato fin dal primo capitolo attraverso un flash-forward. L’altra grande novità è che, dopo sei anni e 293 episodi, si è conclusa quella che oggi viene definita la prima stagione dell’anime di Boruto, con la una seconda già in produzione.

Molti fan credono che la Parte 2 di Boruto avrà lo stesso sviluppo di Naruto Shippuden, quindi con i personaggi principali cresciuti, ma non sarà così. L’episodio finale del sequel di Naruto ha visto la conclusione della caotica battaglia tra Code, Kawaki e Momoshiki Otsutsuki, impossessatosi del corpo di Boruto.

Per fermarlo, Kawaki non esita ad uccidere Boruto, ma Momoshiki lo resuscita tramite i suoi poteri, perdendo così temporaneamente il controllo sul suo corpo. Con Code respinto, la pace apparentemente è tornata a Konoha. Infatti fino a quando Kawaki saprà che Momoshiki è nel corpo di Boruto, questa sarà una costante minaccia per il villaggio e per l’Hokage.

Tuttavia, la decisione di Kawaki di uccidere il figlio di Naruto e Hinata, innescando gli eventi del salto temporale, non avverrà immediatamente. Prima di arrivare a quel punto, l’anime dovrà adattare una lunga parte del manga che descrive in dettaglio il tentativo di Code di rapire Amado per ripristinare i suoi pieni poteri karmici. Senza dimenticare Ada che decide di tradire Code e trasferirsi a Konoha per essere più vicina a Kawaki.

Molti fan considerano questa parte strana del manga come un tentativo di trasformarlo in una commedia romantica.

La decisione di terminare la prima stagione di Boruto ha sorpreso pressocché tutti. Ma i tanti impegni di Studio Pierrot hanno avuto un impatto negativo sulla qualità dell’anime. Quindi era necessaria una pausa per fare in modo che lo studio di animazione potesse far tornare Boruto al livello delle aspettative dei fan.