Card Captor Sakura è una delle serie cult degli anni novanta, dove in Italia ha anche avuto un discreto successo. Nel corso degli anni tra alti e bassi l’anime ha continuato la sua corsa e proprio di recente è stato anche annunciato un seguito della serie del 2018, Cardcaptor Sakura: Clear Card, stando alla fonte Comic Book.

Come accennato, il pubblico appassionato del franchise ha dovuto attendere circa 4 anni per un sequel della storia, ma finalmente l’annuncio sembra essere ufficiale.

Il primo adattamento anime risale alla fine degli anni ’90 come accennato, ed è stato realizzato dallo Studio Madhouse, la casa di produzione dietro grandi progetti anime come la prima stagione di One-Punch Man, Trigun e Hunter x Hunter, giusto per citare i più famosi, anche se la lista è molto esaustiva.

L’annuncio è stato fatto al “Sakura Fest” in Giappone, ma in quest’ultimo non è stato confermato se lo Studio dietro l’anime di Sakura torni anche questa volta.

Forse è dato per scontato, visto che sostanzialmente Madhouse è il primo e unico studio di animazione che ha lavorato all’anime in questione; quindi probabilmente i lavori proseguiranno in questo modo, anche se non abbiamo conferma.

Card Captor Sakura: annunciata una nuova serie

L’annuncio come sempre arriva tramite Twitter in via ufficiale, dove allo stesso tempo è stata solamente confermata la lavorazione del progetto, senza pubblicare una data di uscita ufficiale. Attualmente è possibile vedere in streaming la prima stagione di Cardcaptor Sakura: Clear Card su Crunchyroll.

Annuncio importante per “Cardcaptor Sakura Clear Card Edition”. La produzione ha deciso di confermare il sequel della serie animata! Come annunciato al ” #さくらフェス2023 ” tenutosi oggi, è stato deciso un sequel dell’anime “Cardcaptor Sakura Clear Card Edition”I dettagli saranno annunciati a tempo debito. Si prega di prestare attenzione alle prossime notizie al riguardo.



Questo 2023 sta aprendo la strada a tantissime serie anime e manga. Che si tratti di sequel, reboot, remake e serie nuove non importa, gli annunci di certo non mancano e noi siamo qui per riportarli tutti. Cosa ne pensate?

