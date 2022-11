Naruto – Sasuke Retsuden: Sakura entra in azione e affianca Sasuke

Nonostante il manga di Naruto, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, si sia concluso ormai otto anni fa, non ha smesso di intrattenere i fan. Infatti non solo Boruto, ma recentemente ha debuttato l’adattamento manga del romanzo L’Impresa Eroica di Sasuke. I coniugi Uchiha e il firmamento stellato, conosciuto come Sasuke Retsuden.

Sasuke è in missione all’Istituto di Ricerca Astronomica del Regno di Redaku. Il suo compito è trovare una cura per Naruto, affetto da una malattia sconosciuta.

Sasuke si infiltra in un luogo molto pericoloso, e comincia a tastare il terreno affrontando anche Zansul. Il secondo capitolo ha introdotto una nuova debolezza dello Sharingan, mentre il terzo capitolo vede finalmente Sakura entrare in azione. Il ninja medico soccorre Sasuke dopo che quest’ultimo subisce una ferita durante il secondo scontro con Meno. I suoi artigli secernono veleno e quindi Sakura arriva al momento giusto.

L’allievo di Tsunade non solo entra in scena ma affiancherà suo marito per l’intera durata della missione. Inoltre si rivela determinante perché comunica a Sasuke che la missione ora è cambiata.

Mentre si stava dirigendo da Sasuke, Shikamaru le invia un messaggio attraverso un falco viaggiatore secondo il quale Kakashi ha trovato un libro che parla della malattia dell’Eremita delle Sei Vie della Trasmigrazione.

Pare che l’Eremita, durante la sua malattia, si era recato presso la terra di Redaku e avrebbe incontrato l’astronomo Tatar. Un giorno un pericoloso meteorite stava per colpire Redaku, così l’Eremita delle Sei Vie la divise in due.

Subito dopo una luce intensa proveniente dal meteorite neutralizzato attraversò l’Eremita liberandolo completamente dalla malattia. Il meteorite gli aveva donato una forza benedetta e i frammenti di questo vennero chiamati da Tatar Ultra Particelle.

Quindi la cura per la malattia di Naruto la cura consiste in questi frammenti e quindi vanno cercati e trovati. Secondo il testo trovato da Kakashi, l’Eremita delle Sei Vie ha separato le particelle in due gruppi. Coloro che ricercano questo potere devono trovare la mappa dei cieli.

Dunque ora la missione di Sasuke è trovare questa Mappa per arrivare alle Ultra Particelle e curare la malattia di Naruto.