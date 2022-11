Naruto – Sasuke Retsuden: svelata una nuova debolezza dello Sharingan

Naruto sarà costantemente ricordato per la centralità dedicata ai poteri oculari, primo fra tutti il tanto bramato Sharingan. Tutti gli appassionati sono consapevoli dei poteri di questo occhio speciale e delle sue debolezze. A tal proposito, oggi riporteremo un aggiornamento legato proprio ad una nuova debolezza legata all’occhio del clan Uchiha.

È bene precisare che queste informazioni che stiamo per riportare sono relative al secondo capitolo dell’adattamento manga del romanzo Sasuke Retsuden.

Questo punto debole dello Sharingan ricorda un po’ a come Gai lo contrastava. Il jounin semplicemente non guarda nessun ninja negli occhi, se dotati di Sharingan, durante la battaglia.

In Sasuke Retsuden invece Zansul, ossia il villain che controlla tutti gli internati ai lavori forzati, riflette il micidiale doujutsu all’utente. Il motivo per cui ci riesce è lagato al fatto che questo personaggio è dotato di occhi protesici che sembrano essere di vetro. Il capo della prigione riesce a mettere in questo modo Sasuke con le spalle al muro.

Il ninja di Konoha l’ha scoperto nel modo più duro quando ha cercato di usare lo Sharingan inutilmente. Gli occhi di vetro impediscono a Zansul di cadere preda del genjutsu perché fungono da barriera tra la tecnica e il suo cervello.

Ora, tutti gli appassionati sono curiosi di sapere come gli occhi di Zansul siano diventati così, e potrebbe non essere l’unico a sfoggiare occhi simili. Dopotutto, l’uomo controlla un velociraptor di nome Meno, e la bestia può resistere anche allo Sharingan. Sembra che qualcosa di strano stia per accadere in questa prigione, e Sasuke a quanto pare, non potrà fare affidamento al suo occhio per riuscire nel suo obiettivo.