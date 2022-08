In tutti manga Shonen si consumano battaglie spettacolari e pericolose caratterizzate da poteri incredibili. Questa di fatto è una delle caratteristiche principali dei manga. Tra gli attacchi legati a poteri sovrannaturali dei personaggi Shonen ricordiamo la celebre Kamehameha di Son Goku o il Rasengan di Naruto che hanno affascinato tutti gli appassionati del genere. Ma quali sono i poteri degli occhi molto forti nei manga?

Ma ci sono anche altri elementi sovrannaturali che conferiscono una grandissima dose di potere e di vantaggi che rendono rara l’abilità di un personaggio Shonen, e parliamo dei poteri oculari. Senza dubbio abbiamo conosciuto queste abilità principalmente Naruto, ma non è l’unico manga che presenta poteri del genere.

Infatti in questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare e analizzare i 7 poteri oculari più potenti nei manga Shonen.

I 7 poteri oculari più potenti nei manga Shonen

Rinnegan – Naruto
Sharingan Ipnotico Eterno – Naruto
I sei occhi di Gojo – Jujutsu Kaisen
Il Potere oculare di Kurapika – Hunter x Hunter
Il Potere oculare di Elizabeth – The Seven Deadly Sins
Erasure di Ereaserhead – My Hero Academia
Byakugan – Naruto

7) BYAKUGAN

Naruto è sicuramente il manga che primeggia quando si tratta di abilità oculari e non si possono non inserire tutte le varietà. Iniziamo quindi dall’abilità innata del clan Hyuga, il Byakugan. Questo potere oculare permette al ninja di guardare “oltre le cose”, attraversando con lo sguardo qualsiasi ostacolo, solamente osservando il movimento degli occhi.

Col Byakugan si può individuare il flusso del chakra, dando la possibilità di provocare seri danni agli organi interni. A differenza dello Sharingan, che vede solo il flusso del chakra, il Byakugan dà una visuale perfetta sul sistema circolatorio e sui punti di fuga del chakra. Proprio grazie a questo vantaggio è possibile che il possessore di questa abilità uccida con un solo colpo il proprio nemico.

6) ERASURE DI ERASERHEAD

Shoto Aizawa è uno dei personaggi più forti di My Hero Academia e il suo quirk si chiama Erasure. Questo potere straordinario è correlato agli occhi e consente all’eroe professionista di annullare temporaneamente il quirk di un bersaglio nel suo campo visivo. Gli effetti sono profondi e quasi divini nella maggior parte degli scenari più pericolosi, anche se si tratta di un quirk non particolarmente adatto per infliggere danni all’avversario.

Infatti Aizawa integra l’uso del suo Quirk con abilità marziali avanzate per cercare di infliggere il massimo dei danni e della loro efficacia. Dopo noiosi tentativi ed errori, Aizawa alla fine ha usato questo Quirk per aiutarlo a diventare uno degli eroi più formidabili della serie e anche un solido insegnante.

5) IL POTERE OCULARE DI ELIZABETH

Si tratta di un personaggio chiave della serie The Seven Deadly Sins. È la terza principessa di Lyonesse, adottata dal re Bartra. Dietro il ciuffo che le copre un occhio, nasconde un potere incredibile e di assoluta importanza in battaglia. Infatti il suo occhio le consente di attivare incantesimi che possono guarire qualsiasi ferita. La sua tecnica si chiama “Invigorimento” e guarisce chiunque da qualsiasi ferita, arrivando anche a curare l’intero regno di Lyonesse.

4) IL POTERE OCULARE DI KURAPIKA

Gli occhi di Kurapika sono un potente promemoria del tormento che il suo clan, il Kurta Clan, ha subito negli ultimi anni. Mentre gli occhi scarlatti migliorano la forza e la concentrazione di Kurapika una volta che si arrabbia, in passato gli occhi della sua famiglia sono stati raccolti come curiosità.

A causa del loro bel colore, gli Occhi Scarlatti sono stati a lungo ricercati dai sadici cacciatori di tesori e, alla fine, tutto il clan Kurta è stato massacrato affinché la Troupe Fantasma potesse ottenerli. Solo Kurapika è ancora vivo, gli occhi rossi e furiosi mentre cerca di vendicare i suoi parenti assassinati.

3) I SEI OCCHI DI GOJO

Jujutsu Kaisen è uno dei manga più popolari degli ultimi anni e il personaggio più potente del manga è Gojo Satoru. Si tratta di un abilissimo stregone ed erede del potere oculare noto come Sei Occhi. Questa gli garantisce una percezione straordinaria e la capacità di utilizzare l’Infinito al massimo delle sue potenzialità. Gojo è in grado dunque di utilizzare la sua tecnica Illimitata nella sua massima estensione.

Ponendolo su poche parole questa abilità consente di ridefinire la realtà. Usando i suoi occhi per ridefinire la realtà, Gojo può distorcere il tempo e lo spazio entro i confini di un universo tascabile. Gojo ha esercitato abilmente questo potere divino ed è difficile immaginare se affronterà mai un avversario in grado di superare in astuzia il potere di quegli occhi onnipotenti.

2) SHARINGAN IPNOTICO ETERNO

Insieme al Byakugan e al Rinnegan, è tra i poteri oculari innati presenti in Naruto. Lo Sharingan ipnotico eterno rappresenta un’ulteriore evoluzione dello Sharingan Ipnotico sviluppata soltanto da Sasuke e Madara. Quest’ultima è la più potente evoluzione dello Sharingan. Per ottenere questo potere oculare bisogna trapiantare altri occhi dotati di Sharingan, dopo aver risvegliato il proprio normale Sharingan Ipnotico.

Pare che non vi sia molta differenza rispetto al normale Sharingan Ipnotico, tranne dal punto di vista della longevità. Infatti lo sharingan ipnotico eterno non deteriora mai la vista e dispone di una migliore visione del chakra. L’aspetto di questo livello di Sharingan è il risultato della sovrapposizione dei segni neri di due sharingan. Spesso il segno prevalente è quello del possessore al quale vengono trapiantati gli occhi.

1) RINNEGAN

Si tratta della più forte tra le “Tre Arti Oculari Supreme” presenti in Naruto. Il Rinnegan concede al suo possessore una vasta gamma di potenti abilità, senza alcun requisito di chakra richiesto per mantenere attivi gli occhi. Alcune abilità sono disponibili solo per un proprietario originale dell’Arte Oculare, ma il possesso anche di un singolo Rinnegan trapiantato può garantire un potere schiacciante.

Chi possiede il Rinnegan può facilmente padroneggiare qualsiasi tecnica e tutte e cinque le alterazioni delle proprietà del chakra, creare ricevitori neri attraverso cui si può trasmettere il chakra, decifrare completamente la tavoletta di pietra scritta da Hagoromo, e contrastare gli effetti dello Tsukuyomi Infinito.