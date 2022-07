Le serie Shonen anime, e non solo, sono fondamentali se si pensa al fatto che moltissimi appassionati scoprono un manga guardando il suo adattamento animato proprio perché è grazie a questo se il manga riscuote più successo. Si pensi a titoli come Demon Slayer o Spy x Family, due serie di successo, i cui adattamenti anime hanno spinto e non poco la loro popolarità.

Tuttavia quando si parla delle serie animate bisogna tenere in mente gli episodi filler. Per ”episodio filler” si intende un episodio, alle volte non canonico e alle altre semplicemente ininfluente, inserito in un anime per allungare la serie. L’episodio filler, come suggerisce tra l’altro il significato della parola, viene fatto ed inserito con lo scopo unico di riempire uno spazio.

Sono quindi episodi riempitivi che per quanto possano sembrare indesiderati sono necessari per gli studi di animazione. Infatti non c’è modo che la serie animata possa tenere il passo dei capitoli del manga, è necessario che ci sia un distacco che permetta di lavorare e di avere del materiale su cui farlo.

Di fatto questa è la ragione principale che porta ai filler, proprio perché gli episodi si avvicinano al manga.

In questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare e parlare dei 7 anime Shonen con più episodi filler.

I 7 anime Shonen con più episodi filler

Trigun Fullmetal Alchemist (2003) Bleach Detective Conan Naruto Shippuden Yu-Gi-Oh! (2000) One Piece

7) ONE PIECE

La serie animata di One Piece è tutt’ora in corso e al momento della stesura di questo articolo l’anime si trova all’episodio 1026. Tuttavia nonostante questo numero elevato, presenta una percentuale di episodi filler relativamente bassa. Infatti poco più del 10% degli episodi sono riempitivi, i quali ammontano a 95. La serie animata di One Piece è prodotta da Toei Animation e attualmente la saga di Wano raggruppa gli episodi dall’892 in poi. Sfuggiti alle grinfie dell’imperatrice Big Mom, Rufy e i suoi compagni si riuniscono agli altri membri della ciurma di Cappello di paglia nel Paese di Wa, con l’intento di aiutare Momonosuke e i seguaci del defunto Oden, i Foderi Rossi. L’obiettivo è riottenere la propria nazione caduta nelle mani di un altro dei quattro imperatori, Kaido.

6) YU-GI-OH! (2000)

L’adattamento animato del 2000 del manga di Kazuki Takahashi conta un numero di episodi pari a 225, di cui il 40 % sono episodi filler. Quindi su 225 episodi i riempitivi sono 91. Prodotto dalla Gallop e dalla Nihon Ad Systems, l’anime si basa principalmente sul manga originale a partire dal volume 8 in avanti. Le vicende si concentrano sul giovane Yugi Mutō, e sul gioco di carte che nel manga si chiama Magic & Wizards, e che nell’anime è detto Duel Monsters. Si tratta del gioco immaginario che è stato poi realizzato anche nel mondo reale col nome di Yu-Gi-Oh!. Nell’universo immaginario dell’anime, il gioco è stato ideato dal miliardario americano Maximillion Pegasus, Pegasus J. Crawford in originale, e dalla fittizia azienda Industrial Illusions, mentre Seto Kaiba e la sua Kaiba Corporation producono la tecnologia che trasforma le creature disegnate sulle carte in ologrammi realistici.

5) NARUTO SHIPPUDEN

Tra le serie anime più popolari e viste in assoluto conta un numero di episodi pari a 500 e il 41% sono filler. Quindi ben 204 sono riempitivi. Prodotta dallo Studio Pierrot, la serie animata di Naruto Shippuden è basata sulla seconda parte del manga Naruto del mangaka Masashi Kishimoto a partire dal volume 28. Comincia dalla Saga del salvataggio del Kazekage Gaara in cui sono introdotti Sasori e Deidara, due membri dell’Akatsuki (organizzazione Alba), il cui obbiettivo è appropriarsi di tutti e nove i demoni. Si tratta di una serie animata emozionante che porta alla morte di Jiraiya, allo scontro fratricida tra Itachi e Sasuke, fino alla quarta grande guerra ninja.

4) DETECTIVE CONAN

Insieme a One Piece è tra i manga più longevi e in attività esistenti. La serie animata, ancora in corso, prodotta dallo studio TMS Entertainment si base sulle vicende del manga di Gosho Aoyama. Gli episodi attualmente sono 1052 e più del 43% sono filler. Infatti circa 440 episodi sono riempitivi, chiaramente sono dati che variano poiché, come One Piece, la serie non si è conclusa.

3) BLEACH

La serie animata di Bleach adatta le vicende del manga di Tite Kubo ed è prodotta da TV Tokyo, Dentsu e Pierrot. Gli episodi in totale sono 366 e 164 sono quelli fillers, dunque il 45%. L’anime però sta per fare il suo ritorno dunque questi dati andranno aggiornati. La trama è incentrata sull’incontro tra Ichigo Kurosaki e l’organizzazione Xcution, formata da Fullbringer che affermano di volerlo aiutare a recuperare i suoi poteri. La sedicesima stagione è andata in onda in Giappone dall’11 ottobre 2011 al 27 marzo 2012. L’edizione italiana è stata pubblicata su Prime Video il 25 luglio 2022

2) FULLMETAL ALCHEMIST (2003)

L’adattamento animato di Fullmetal Alchemist del 2003 è tra quelli con più episodi filler in quanto sono pari al 65%. Infatti gli episodi totali dell’anime sono 51 e i filler ben 33. Prodotta dallo studio Bones la serie è ambientata in un mondo fittizio in cui è presente l’alchimia. La storia segue le vicissitudini di Edward e Alphonse Elric, due fratelli che cercano di riottenere i loro corpi persi nel tentativo di riportare in vita tramite l’alchimia la loro madre deceduta. Sebbene le premesse e l’ambientazione siano le stesse, la serie si discosta dal manga originale, presentando uno svolgimento e una conclusione differenti, personaggi inediti e ruoli diversi.

1) TRIGUN

La serie animata di Trigun è quella che presenta più fillers rispetto a tutte quelle già menzionate. Prodotta nel 1998 dallo studio di animazione Madhouse, gli episodi sono 26 e ben 17 sono fillers, dunque il 65%. La storia è ambientata su un pianeta dove l’uomo ha traslocato per riuscire a sopravvivere a una grande catastrofe. Il protagonista è Vash The Stampede, super ricercato accompagnato da una tetra aura di distruzione: dopo il suo passaggio interi villaggi vengono rasi al suolo ma senza che possano essere riscontrate delle vittime. Le compagnie assicurative decidono di inviare due agenti alla ricerca di questa costante minaccia al portafoglio aziendale. Quando lo troveranno scopriranno che Vash è in realtà una persona gentile e generosa, ben diversa dal mostro che si aspettavano.