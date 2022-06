Spy x Family: il manga sigla un altro record di copie in circolazione

Spy x Family continua a raggiungere traguardi di vendita importanti e di spessore che non accennano a calare. Di sicuro da quanto l’adattamento anime ha fatto il suo debutto è diventata la serie da battere in termini di ascolti.

Infatti il forte successo e soprattutto la forte risonanza che la caratterizzano hanno portato Spy x Family a diventare un musical previsto per il 2023 e con i provini aperti per selezionare l’attrice che interpreterà Anya.

Oggi annunciamo che l’editore di manga Shihei Lin ha annunciato direttamente sulla sua pagina Twitter ufficiale un aggiornamento che riportiamo di seguito:

Ebbene il manga Spy x Family di Tatsuya Endo ha attualmente 21 milioni di copie in circolazione (non vendute) e ha anche affermato che il manga ha più di 400 milioni di visualizzazioni online.

Il manga è più che raddoppiato in circolazione nell’ultimo anno.

Adesso forniamo di seguito una serie di numeri interessanti per capire il processo di crescita esponenziale del manga. Per farlo indichiamo la tiratura del manga:

1 milione di copie a novembre 2019

di copie a novembre 2019 2 milioni di copie a gennaio 2020

di copie a gennaio 2020 3 milioni di copie a maggio 2020

di copie a maggio 2020 4 milioni di copie a luglio 2020

di copie a luglio 2020 5,5 milioni di copie nell’agosto 2020

di copie nell’agosto 2020 8 milioni di copie a dicembre 2020

di copie a dicembre 2020 10 milioni di copie nel giugno 2021

Per quanto riguarda la serie animata, viene prodotta congiuntamente da CloverWorks e Wit Studio, studio di animazione famoso per aver adattato i manga di Hajime Isayama, L’Attacco dei Giganti, per tre stagioni.

Nei primi episodi i fan hanno conosciuto i tre componenti della famiglia fittizia, Loid, Yor e Anya, la figlia dei due. Ora l’obiettivo di Loid, che è una spia, è quello di far entrare Anya nella Eden Academy per far in modo che faccia amicizia con Damian Desmond, il figlio dell’obiettivo di Loid.

Solo così la spia potrà avvicinarsi all’obiettivo in modo da neutralizzarlo in quanto vuole creare una situazione bellicosa tra Westalis e Ostania.

Ricordiamo che il manga di Endo è serializzato sulla rivista digitale Shonen Jump+ di Shueisha dal 25 marzo 2019. Invece Planet Manga ha annunciato la pubblicazione del manga in Italia il 23 luglio 2020.