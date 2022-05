Spy x Family: quale altro personaggio conduce una doppia vita?

Spy x Family è diventato l’adattamento anime del momento che attira tantissimi spettatori. Proprio la serie animata ha fatto in modo che il manga coinvolgesse tantissimi lettori raggiungendo dei traguardi di vendita incredibili.

Come si può benissimo immaginare, tutti gli occhi sono puntati sulla famiglia Forger, che vede Loid e Yor i genitori di Anya. I tre personaggi cercano di nascondere la loro vera natura. Loid è una spia che deve cercare di avvicinarsi a un personaggio di spessore per sventare la minaccia di guerra.

Yor è un sicario mentre Anya riesce a leggere nella mente.

Nel recente episodio, ovvero il numero 8, ha presentato un nuovo personaggio. Si tratta del fratello di Yor, Yuri Briar.

L’uomo si presenta per incontrare il marito di Yor quando la notizia del matrimonio della sorella maggiore lo ha lasciato sbalordito. Poco dopo l’incontro, Loid ha appreso che è proprio Yuri a condurre una doppia vita.

Si potrebbe pensare che suo fratello lavori come un collegamento per il governo federale, ma questo è tutt’altro che vero. Yuri le ha semplicemente raccontato una storia di copertura per mascherare la sua vera affiliazione con il Servizio di sicurezza dello Stato.

Il ramo segreto lavora per scovare eventuali spie o complotti dell’intelligence straniera all’interno di Ostania.

Ovviamente, questo significa che Twilight è il loro obiettivo principale visti i suoi legami con Westalis, e Yuri è considerato l’ufficiale più promettente della polizia, dato il suo comportamento spietato nei confronti dei prigionieri.

L’ottavo episodio di Spy x Family ha mostrato agli appassionati quanto Yuri sia premuroso nei confronti della sorella. Se il nuovo personaggio che lavora per la sicurezza dello stato vedesse che Yor fosse in pericolo, si libererebbe subito di Loid. Quindi per il protagonista della serie sarà tutto molto difficile adesso e deve essere molto attento.

Spy x Family: il manga

Ricordiamo che si tratta di un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivista digitale Shonen Jump+ di Shueisha dal 25 marzo 2019.

Invece Planet Manga ha annunciato la pubblicazione del manga in Italia il 23 luglio 2020. La prima edizione è iniziata a novembre 2020.