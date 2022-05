Spy x Family: conosciamo Yuri, il fratello di Yor

La serie manga di Tatsuya Endo, Spy x Family, lo sappiamo da tempo ormai, sta raggiungendo traguardi incredibili. Sappiamo anche che il successo meritatissimo della serie è dovuto a due fattori: l’adattamenti anime e i fan.

Come succede spesso per moltissimi manga di successo, l’adattamento anime permette agli spettatori di diventare anche lettori. Quindi è un procedimento naturale considerare gli anime come una sorta di strumento promozionale del manga che vuole spingere i lettori sui volumi oltre che sullo schermo.

Questa formula ha sicuramente giovato Spy x Family, in quanto nel 2023 diventerà persino un musical.

Al momento gli episodi trasmessi sono sei ed è online il settimo su Crunchyroll. L’anime aveva trascorso la prima metà riunendo i tre membri della famiglia Forger e aveva dimostrato come ognuno di loro avrebbe avuto difficoltà nell’adattarsi alle loro nuove vite familiari. Al momento però hanno trovato una stabilità, e la giovane Anya è pronta a fare il suo ingresso nella Eden Academy.

Questo è il primo step importante perché qui incontrerà e Damian Desmond, il figlio dell’obiettivo di Loid.

Ora la serie comincia a presentare la vera famiglia di Yor. Avremo modo di conoscere meglio, poiché presentato nei momenti finali, dal prossimo episodio il fratello di Yor, Yuri Briar.

Coloro che seguono la serie animata sanno che è stato già menzionato e di sicuro c’è un bel legame tra i due. Ora Yuri scopre del matrimonio tra sua sorella e Loid. In precedenza aveva detto a suo fratello che stava vedendo qualcuno, che era una bugia.

Durante la scena post-credits che anticipa quello accadrà nel prossimo episodio, Yuri non sembra prenderla benissimo.

L’episodio 7 ha anche presentato di più su Yuri attraverso i flashback di Yor. Il ragazzo adora sua sorella maggiore. Si anticipa che lavora per il Ministero degli Affari Esteri. Di conseguenza avrà i mezzi per indagare sul nuovo marito di Yor se lo ritiene necessario.

Ma questo è solo il primo approccio a questo nuovo personaggio che vedremo in azione di più, quindi man mano che l’anime continua, più lui cercherà di capirne di più sul rapido, quasi improvviso, matrimonio di Yor.

Tutti coloro che sono interessati a guardare la serie anime di Spy x Family, possono guardarlo su Crunchyroll sottotitolato in italiano.