Spy x Family: riuscirà Anya ad avvicinarsi a Damian? L’anticipazione

La serie manga di Tatsuya Endo, Spy x Family, sta andando a gonfie vele raggiungendo traguardi incredibili. Gran parte del merito, come succede spesso per moltissimi manga di successo, è dell’adattamento anime. Bisogna considerare infatti che gli anime sono una sorta di strumento promozionale del manga che vuole spingere i lettori sui volumi oltre che sullo schermo.

Questa formula ha sicuramente giovato Spy x Family, in quanto nel 2023 diventerà persino un musical.

Al momento gli episodi trasmessi sono sei. L’anime aveva trascorso la prima metà riunendo i tre membri unici della famiglia Forger e aveva dimostrato come ognuno di loro avrebbe avuto difficoltà nell’adattarsi alle loro nuove vite familiari. Al momento però hanno trovato una stabilità, e la giovane Anya è pronta a fare il suo ingresso nella Eden Academy.

Per Twilight far iscrivere Anya all’Eden Academy era molto importante in primo luogo per il successo dell’Operazione Strix. Tuttavia non si tratta solo di questo perché è ancora più importante che Anya abbia successo nella scuola. Così facendo potrebbe creare un’opportunità per Twilight di avvicinarsi al suo obiettivo politico.

Il primo giorno di scuola di Anya è già arrivato con un sacco di nuovi problemi. L’anticipazione del settimo episodio della serie fa vedere la sua vita scolastica mentre cerca di compensare la sua lotta con Damian Desmond.

La pagina Twitter SpyFamilyManga ha pubblicato quello che accadrà nell’episodio successivo che riportiamo di seguito:

Spy X Family Episode 7 Preview pic.twitter.com/xLfsf04rSz — SPY x FAMILY🔎 (@SpyFamilyManga) May 14, 2022

L’episodio 7 di Spy x Family si intitola “Bersaglio secondogenito“. Come suggerisce il titolo, si concentrerà maggiormente su Damian, il figlio dell’obiettivo principale di Twilight.

Parte del piano di Twilight era quello di avvicinare Anya a questo ragazzino per crearsi l’opportunità di incontrare suo padre. Tuttavia il suo primo incontro con Anya si è concluso con lei che lo ha preso a pugni in faccia.

Ora che hanno avuto una prima impressione così negativa, tocca ad Anya cercare di avvicinarsi lo stesso in qualche modo a Damien per aiutare il suo nuovo papà.

Ricordiamo che la serie animata è disponibile su Crunchyroll sottotitolata in italiano.