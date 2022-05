Spy x Family: online il sesto episodio dell’adattamento anime

La serie di Tatsuya Endo è tra le più famose del momento. Spy x Family continua ad appassionare lettori e spettatori della serie animata continuamente. Di recente infatti abbiamo parlato dell’ennesimo successo che ha registrato in termini di vendita che denota il livello di successo di cui sta godendo.

Pensare che l’adattamento animato non è ancora giunto alla fine, che molti mangaka come Hajime Isayama disegnano artwork per celebrare la serie fa capire l’immediatezza del lavoro di Tatsuya Endo e il facile coinvolgimento che ne comporta.

Altra nota che conferma il successo della serie è che nel 2023 diventerà un musical, per il quale sono cominciati i provini per l’attrice che interpreterà Anya.

Ora annunciamo che è disponibile l’episodio numero 6 della serie animata, in qui gli spettatori vedranno alcune new entry con cui Anya avrà a che fare.

Bisogna sapere che Spy x Family è una collaborazione tra due importanti studi di anime, CloverWorks e Wit Studio. Entrambi collaborano per raccontare la storia animata dei falsari. CloverWorks è noto per i suoi precedenti lavori come The Promised Neverland e Fairy Tail.

Wit invece è meglio conosciuto per Ranking of Kings e le prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti. Dai sei episodi che sono ora disponibili, i due studi sono sicuramente riusciti a trovare il punto debole in termini di collaborazione per raccontare la storia di questa famiglia che nasconde più di qualche segreto.

L’account Twitter ufficiale di Spy x Family ha condiviso la notizia dell’arrivo del sesto episodio. Per farlo ha condiviso alcune immagini dell’episodio che vede Anya tentare di fare amicizia presso la prestigiosa accademia.

Guarda di seguito le immagini condivise su Twitter:

Per coloro che non sono molto a conoscenza della serie, condividiamo di seguito la sinossi del manga: