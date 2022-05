Spy x Family: guarda come apparirebbe nello stile degli anni 90

Spy x Family è un manga scritto e disegnato dal mangaka Tatsuya Endo. Ormai è tra i più letti in tutto il globo, soprattutto in Giappone. Infatti in pochissimo tempo è arrivato in cima a tutte le classifiche non solo delle preferenze dei lettori, ma anche dei volumi in circolazione.

L’adattamento anime ha permesso, e lo permette ancora, di diffondersi costantemente spingendo gli appassionati a leggere il manga oltre che guardare la serie animata. Ricordiamo però che gli episodi presenti su Crunchyroll sono appena cinque. Questo dettaglio sottolinea la rapidità del successo raggiunto.

I fan hanno conosciuto nei primi episodi la dinamica familiare unica dei suoi tre personaggi principali. Anya, Loid e Yor che tengono segrete le proprie vite l’uno dall’altra mentre formano una famiglia per uno scopo ben preciso.

Moltissimi mangaka, come ad esempio Hajime Isayama, hanno realizzato interessanti artwork secondo il loro stile di disegno, per celebrare il lavoro di Endo.

Anche i fan, come i mangaka sono soliti realizzare delle illustrazioni come tributo o dare sfogo alla loro immaginazione.

Infatti l’utente hanavbara ha condiviso sulla propria pagina Twitter un’illustrazione interessante. Questa potrebbe catturare l’attenzione degli appassionati cresciuti con gli anime degli anni 90. Questo perché l’utente ha adattato lo stile di Spy x Family a quello degli anime degli anni 90.

Di seguito riportiamo il risultato finale:

Il risultato è nostalgico infatti sembra di essere tornati indietro nel tempo. La grandezza degli occhi della piccola Anya è tipica dello stile di manga come Sailor Moon, caratteristica comune dei personaggi femminili disegnati in quel periodo.

I primi episodi dell’anime finora hanno riunito la famiglia Forger. Nei prossimi però s proseguirà nell’Operazione Strix.

Sia ​​Loid che Anya lavoreranno per avvicinarsi in qualche modo al principale obiettivo politico di Twilight all’interno della Eden Academy. Nel frattempo, Yor ha alcune nuove missioni tutte sue.

Spy x Family: il manga

Si tratta di un manga che gode di un’accoglienza straripante e che promette molto bene. Infatti potrebbe diventare uno dei pilastri della rivista Shonen Jump+, che ha serializzato il manga dal 25 marzo 2019.

In Italia invece il manga il 23 luglio 2020 Planet Manga ha annunciato la pubblicazione del manga