Spy x Family: uno dei momenti migliori di Yor scatena i fan

Spy x Family continua a sorprendere i fan in ogni zona del globo che si avvicinano all’adattamento anime del manga di Tatsuya Endo. Molti sono i traguardi raggiunti, moltissime sono le reazioni positive del pubblico. Tra questi ci sono mangaka stessi. Ricordiamo che Yuuji Kaku e Hajime Isayama che hanno celebrato il manga con una loro illustrazione.

Come tutti sanno non è solo la bravura e il talento di un mangaka a determinare il successo o l’insuccesso di un manga. Infatti tantissimi di questi non hanno molto successo o uno del calibro di Spy x Family.

Sempre i fan, di Spy x Family, sono letteralmente ammaliati da Yor Forger. Infatti la considerano tra le migliori mamme degli anime dopo la scena con Anya nell’ultimo episodio della serie.

Ricordiamo che non si tratta di una famiglia vera. Si tratta di una missione speciale di Twilight che necessita di un nucleo familiare, ma man mano i tre si stanno adattando a vivere come tale.

Yor però ha riscontrato più difficoltà al contrario di Loid. Lei manca di diverse caratteristiche che definiscono una moglie e una madre normali, come il senso di protezione verso una figlia.

Tuttavia nell’ultimo episodio emerge tutto il suo lato protettivo. Questo rappresenta uno dei momenti migliori legati al personaggio, in quanto viene fuori un’emozione sincera e genuina che porta la donna ad agire per Anya.

Anche Anya si sente al sicuro. Infatti non ha paura di lei e Yor se ne rende conto, nonostante il tipo di persona e reazioni che può avere.

Proprio per questo motivo gli appassionati della serie sono rimasti colpiti. Infatti diversi utenti hanno scatenato la loro reazione sui social.

L’utente hourlysxf ha condiviso su twitter la scena che vede Yor salvare Anya, che riproponiamo di seguito:

Tra i diversi utenti che seguono l’adattamento anime del manga di Endo anche yzkahchimir mette in contrasto la titubanza di Yor come madre e la felicità e serenità di Anya di avere Yor come mamma. Questo fa sicuramente un certo effetto e probabilmente alcuni neo genitori possono ritrovarsi in sensazioni come queste.

Is so bittersweet to me how Yor doubts in her abilities as mom to Anya when the only things she is doing, is being a good mother to her.

And the fact Anya loves her and is happy around her say it all.#SPY_FAMILY #スパイファミリー #SPYxFAMILY #SPYxFamily pic.twitter.com/gMkGulwBRV

