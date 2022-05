Spy x Family: svelate altre informazioni sul passato di Twilight

Spy x Family ha raggiunto numeri impressionanti negli ultimi mesi soprattutto dopo l’adattamento anime andato in onda nella programmazione di aprile 2022 su Crunchyroll.

C’è da dire che non è nemmeno a metà della sua prima stagione, ma nonostante tutto, l’anime è diventato i leader di ascolti.

Infatti il successo raggiunto è arrivato così in alto da aver spinto la serie a diventare un musical nel 2023.

Dopotutto, la famiglia Forger ha conquistato i fan in tutto il mondo. Loid, Anya e Yor sono la famiglia più seguita dai fan. Una famiglia non vera, messa su per cercare di condurre una missione particolare di Loid.

Il manga di Spy x Family negli ultimi capitoli si è però concentrato sul passato di Twilight in tenera età. La sequenza di flashback ha fornito ai fan una comprensione della guerra tra Oriente e Occidente com’era. Ovviamente, ha mostrato Twilight costretto a dover nascondere i suoi ideali e scopi alla famiglia. Ma ovviamente, la fase finale del flashback ha portato quell’angoscia al livello successivo.

Dopotutto, il capitolo ha rivelato di più sul periodo di Twilight nell’esercito. In questa occasione il protagonista della serie ha ricevuto qualcosa di inaspettato.

L’uomo si è ritrovato a riunirsi con i suoi tre amici d’infanzia che credeva fossero morti durante l’assalto alla sua città natale anni fa.

Per anni, Twilight ha convissuto con quel dolore imbottigliato dentro, e si è incolpato per la loro morte. Quindi, ovviamente, è stato rassicurante vedere Twilight riunirsi con i suoi amici. Oltre che sorprendente.

Ma cosa è seguito da questa scoperta? Dopo essersi riunito con i suoi amici, Twilight li ha persi, questa volta per davvero in un istante.

I tre hanno tragicamente perso la vita dopo che la loro missione è andata male a causa della scarsa intelligence. Le truppe erano completamente impreparate, e quelle cattive informazioni sono costate davvero agli amici del protagonista di Spy x Family.

Ecco come si spiega la facilità del soldato nello svolgere il lavoro di spionaggio così facilmente. Dopo che ci si immerge in un passato del genere si può essere sicuri del fatto che abbia salvato molti amici da un triste destino anche se non ha potuto impedire il suo.