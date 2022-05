Spy x Family: annunciata la nuova collezione di magliette con Uniqlo

L’abbiamo detto tante volte ma è giusto ripetere che Spy x Family sta riscuotendo un successo enorme non solamente in patria ma in tutto il mondo. Coloro che si incuriosiscono e che per curiosità si avvicinano alla serie ne diventano fan. Non possono fare a meno di seguire la serie animata che ha debuttato in primavera 2022.

Come per tutti i manga che hanno registrato numeri di copie in circolazione altissimi, l’adattamento anime ha sempre giocato da supporto, infatti è il modo più veloce per avvicinare più appassionati.

Tra le novità legate a Spy x Family ricordiamo che nel 2023 diventerà un musical e che proprio per questa occasione sono cominciati provini per chi interpreterà Anya.

Oggi riportiamo che la serie di Tatsuya Endo annuncia una collaborazione con Uniqlo in Giappone. Si tratta di un’azienda giapponese che disegna, produce e vende abbigliamento casual per uomo, donna e bambino. È sicuramente una delle catene d’abbigliamento capofila del mercato, sia per i profitti sia per volume di vendite.

Quindi si tratta della prima collaborazione per la serie. Prima la serie animata, poi il musical e adesso una collaborazione. Ancora una volta registra un altro traguardo.

L’insider gaak_fr ha condiviso sulla sua pagina Twitter alcune immagini che anticipano quello che offrirà questa collaborazione. Di seguito riportiamo quando spiegato:

Une collection SPYxFAMILY et Uniqlo sortira au Japon le 3 Juin ! pic.twitter.com/IVAVeabdrm — Gaak.fr (@gaak_fr) May 19, 2022

Possiamo anche annunciare la data di uscita della collezione, che attende tutti i fan il 3 giugno. Si tratta di magliette che come si può vedere presentano molte stampe di Spy x Family.

Al momento dal punto di vista dell’anime riportiamo che è ancora in corso la prima stagione. Per coloro che vogliono cominciare a guardarla, è disponibile su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano.

Nei primi episodi vengono presentati tutti e tre i personaggi che creano una famiglia falsa. Loid, Yor e Anya sono rispettivamente marito moglie e figlia dei genitori. Loid è una spia, Yor un sicario mentre Anya una telepate. Twilght, nome in codice del protagonista, deve fare in modo di bloccare un personaggio molto pericoloso che vuole scatenare una guerra tra Westalis e Ostania.

Questo si fa vedere solo in cerimonie importanti e per questo per raggiungerlo, Loid fa di tutto per far entrare Anya nella prestigiosa Eden School, frequentata anche dal figlio del principale nemico.