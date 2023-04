One Piece: Eiichiro Oda rivela la sua ciurma pirata preferita della serie

One Piece ha affascinato tantissimi appassionati sparsi in tutto il mondo e nonostante sia in corso da ormai più di 25 anni, il manga non fa che coinvolgere altri lettori. D’altronde il mondo di One Piece è estremamente variegato, misterioso, pericoloso, avvincente e anche molto bizzarro.

Tutte queste peculiarità sono poi arricchite dai personaggi della serie, che rendono tutto molto originale. Poiché parliamo di un manga basato sui pirati, chi legge One Piece non può che lasciarsi trasportare dagli eventi e dalle avventure che vivono attraverso i personaggi.

Infatti non sorprenderebbe se più di qualche lettore sì sia immaginato di vivere un avventura del genere a bordo di qualche nave pirata. Pare che anche lo stesso Eiichiro Oda, il mangaka di One Piece, abbia immaginato quanto detto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2012): It'd be awesome for me to be in Buggy's crew. They're friendly and it'd be fun because even the subordinates make fun of their captain. But if I was strong enough, I'd like to join Blackbeard Pirates. *Oda said he was most interested in Edward Teach in real pirates💪

— sandman (@sandman_AP) April 4, 2023