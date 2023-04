Ultimamente sono mesi davvero di fuoco per le nuove pubblicazioni: Yuji Kaku, autore del manga Hell’s Paradise è anch’esso a lavoro su una nuova storia one-shot, annunciata proprio qualche giorno fa. Insieme a ONE e l’autore di Golden Kamui si unisce anche il sensei Kaku alla fiera dei manga, con una vicenda tutt’altra che noiosa.

Così come leggiamo su Comic Book la nuova storia di Kaku sarà disponibile dall’8 aprile su Shonen Jump+. La storia si intitolerà Motsuke no Mori e a quanto pare avrà al centro di tutto l’agricoltura.

Dopo la fine nel 2021 di Hell’s Paradise, il pubblico vedrà nuovamente all’opera il suo autore, con un racconto alquanto interessante.

Come vi abbiamo accennato, oltre la data di uscita abbiamo anche la possibilità di ammirare alcune pagine a colori di questa nuova storia, tramite @WSJ_manga: “Primo sguardo a “Fushinna Otoko to Mujakina Kodomotachi” di Yuji Kaku nel numero 19. Questa nuova opera one-shot sarà pubblicata l’8 aprile sull’App Shonen Jump+.”

La storia è imminente, visto che l’8 aprile è molto vicino. Da come avete letto sembra che al centro di tutto ci sia l’agricoltura, anche se al momento come spesso accade non abbiamo dettagli a questo proposito, vista la sola pubblicazione di una tavola abbastanza “caotica” per quanto riguarda eventuali spiegazioni.

First look at 'Fushinna Otoko to Mujakina Kodomotachi' by Yuji Kaku in Issue #19.

This new one-shot work will be published on April 8th at Shonen Jump+ App. https://t.co/v4rc8NIHzX pic.twitter.com/OJXV8cPobC

— Shonen Jump News (@WSJ_manga) April 2, 2023