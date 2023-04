Hell’s Paradise: data di uscita e primi dettagli sulla nuova storia breve di Yuji Kaku

Yuji Kaku è un mangaka famoso in Italia per aver scritto e disegnato Hell’s Paradise, manga serializzato dal 2018 al 2021 sulla rivista digitale Shōnen Jump+ di Shueisha. Già recentemente abbiamo riportato che il mangaka stesse lavorando su un nuovo progetto segreto, senza specificare altri dettagli.

Kaku ha sicuramente realizzato numerosi progetti nel corso degli anni. Ma uno in particolare è principalmente conosciuto e presto debutterà sul piccolo schermo con la prima stagione animata. Stiamo parlando di Hell’s Paradise – Jigokuraku, che dovrebbe debuttare ad aprile, e il mangaka vuole festeggiare questo traguardo importante con un regalo speciale. Infatti Yuji Kaku è pronto a inchiostrare una nuova storia breve che sarà presto disponibile.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Jigokuraku – Hell's Paradise" creator Yuuji Kaku will publish a new short story on April 8 on Shounen Jump Plus web service.

Story about a group of children fighting off a mysterious man to protect their village when he asks them to kill him. pic.twitter.com/S7BB3iDLDp

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) March 30, 2023